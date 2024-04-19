Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що підготовка чинних систем ППО росіян у Криму відкриє Україні "вікно можливостей". Тимчасом росіян все більше охоплює істерика.

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Успішні операції ЗСУ

За останні три дні ЗСУ вразили серйозні об'єкти Росії, адже до вибухів у Джанкої можна ще додати два випадки: знищення РЛС у Брянській області та радар в Мордовії. Однак знищення останнього поки не має офіційного підтвердження.

Радар – це навіть не пускова установка ЗРК, яку росіяни ще якось будуть намагатись замінити. Виготовити радар займає багато часу та потребує великих коштів. Росіяни залишаються "без очей" на певний час,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Також він додав, що є інформація про те, що в Джанкої міг бути склад з ракетами С-300, які використовуються росіянами не тільки для захисту. Їх ворог передислоковує в окупований Мелітополь та здійснює ними обстріли Запоріжжя.

Значення операцій

На думку Мусієнка, по-перше, такі операції свідчать про підготовку розгортання літаків F-16 в Україні, адже російські радари здатні контролювати майже весь повітряний простір України. По-друге, подібні атаки можуть означати підготовку до більш значних ударів, особливо у Криму.

Крим зараз залишається мало прикритим. Можливостей для ураження воєнних цілей там стає більше,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Для того, щоб росіяни змогли перекинути в Крим інші системи ППО потрібен час, протягом якого, за думкою Мусієнка, в України з'являється вікно можливостей.

"Найближчим часом варто чекати цікавих новин. Такі удари є підготовкою як до ударів до окупованого Криму, так і по території Росії, буде більше дронових атак", – додав аналітик Центру військово-правових досліджень.

Паніка у росіян

На думку Мусієнка, росіяни шоковані, адже на їхній території вражають РЛС, вони втрачають комплекси ППО в Криму. І це все при тому, що за повітряним компонентом Росія переважає Україну.

У них зараз буде розгортатись істерика. Наступний удар, який вони готують буде рознесений російською пропагандою, що це, мовляв, "вам там за щось". Однак практика показує, що на такі удари істерична реакція Росії є менша, ніж на удари по НПЗ. Це теж їхня болюча точка,

– прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень.

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