Как заявляют в Москве, в ночь на 28 апреля Украина предприняла "пробы атак" на объекты в разных регионах России. В частности, слышали взрывы в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях, – информирует 24 Канал.
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Неспокойная ночь в России
Во время обстрела, что зафиксировали около 03:40 возле нефтебазы в городе Людиново, упали три беспилотника. Оккупанты поспешили заверить, что никто не пострадал, а также якобы не зафиксированы серьезные разрушения. На месте происшествия приступили к проверке.
Очередные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области,
– говорится в сообщении Кремля.
В целом Россия продолжает использовать риторику о "террористических атаках со стороны Украины", на самом деле пожиная плоды войны, которую она развязала против нашего государства.
Более широкий контекст
- Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля в Крыму и некоторых регионах России, таких как Брянск и Курск, ощутим рост напряженности из-за серии взрывов. Жители Джанкоя и других населённых пунктов оккупированного Крыма стали свидетелями мощных детонаций, которые могли быть вызваны ракетами-обманками.
- Российские СМИ и прокремлевские телеграм-каналы активно распространяют информацию о работе противовоздушной обороны (ПВО), утверждая якобы о сбитии "обманок" и ракет типа ATACAMS. Однако заявления об успешном перехвате всех целей вызывают сомнения и могут являться попыткой дезинформации.
- Ситуация с беспилотниками в Брянске и Курске также вызвала тревогу среди местного населения России. Прокремлевские источники пытаются представить события как "террористические атаки" со стороны Украины, хочет, как мы писали выше, это всего-навсего последствия вторжения, о котором Путин объявил в 2022 году.