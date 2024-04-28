Как заявляют в Москве, в ночь на 28 апреля Украина предприняла "пробы атак" на объекты в разных регионах России. В частности, слышали взрывы в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях, – информирует 24 Канал.

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Неспокойная ночь в России

Во время обстрела, что зафиксировали около 03:40 возле нефтебазы в городе Людиново, упали три беспилотника. Оккупанты поспешили заверить, что никто не пострадал, а также якобы не зафиксированы серьезные разрушения. На месте происшествия приступили к проверке.

Очередные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области,

– говорится в сообщении Кремля.

В целом Россия продолжает использовать риторику о "террористических атаках со стороны Украины", на самом деле пожиная плоды войны, которую она развязала против нашего государства.

Обратите внимание! Украинские военные действия, направлены против военной инфраструктуры агрессора, является частью стратегии сдерживания действий россиян на собственной местности. Как только Кремль выведет свои войска из Украины, закончатся проблемы, которые чуть ли не каждую ночь постигают захватчиков.

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