"Простые" и "сложные" украинцы в пропаганде врага

Итак, главное из пропагандистского нарратива: ни победа, ни поражение ничего не изменят для простого народа. Мол, просто надо перестать сопротивляться, и все будет хорошо.

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Ну, а что? "Пиво будет, телевизор будет, диван будет и тапочки тоже. Зарплата? Да она и в рублях – зарплата! Вам, простым людям, что из этого? Зачем умирать? Зачем воевать? Разве нам с вами вместе плохо было?". Вот такой нарратив раздается из всех утюгов в интернете.

Мол, зачем воевать? За что? Что из этого простым людям? Не сопротивляйтесь и все будет хорошо! Интересно, а в Буче люди были "сложные"? В Харькове живут исключительно "непростые" люди? А те, кого убили "освободители" в Херсоне? Какие они были?

Действительно, людям эта война не нужна. Те, кто ее начал и продолжает – нелюди. Обычные изверги, что притворяются людьми. Зомби.

Закончить войну легко – достаточно будет нелюдям забраться в свой мордор. Мы и преследовать не будем, честное слово.

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Они будут призывать не сопротивляться. Говорить, что и мы, и они устали от войны. Что эта война им не нужна... Но попытайтесь спросить, кто ее начал? Спросите, какую "семью" оккупанты из Читы защищают под Херсоном? Что делают уроженцы Удмуртии в Запорожской области? Зачем каждый день российские ракеты убивают мирных жителей в наших городах? Это так они призывают нас к общей жизни? К любви?

Мы воюем за то, чтобы не быть ими. Нам есть, что терять в случае их победы. Свободу. Достоинство. Жизнь. Страну. Нельзя договариваться с теми, кто пришел тебя убить. Нельзя им верить. Никогда.

Единственное, что они хотят, это подобраться поближе, чтобы точно выстрелить. Или перерезать горло, или изнасиловать и, обложив трупы шинами, сжечь. Уничтожить дом, вынести из него все ценное и отправить трофеи в свою нору.

Мир с ними возможен только после того, как они уйдут, за стену. Иначе – это самоубийство.