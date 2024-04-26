Amnesty International выставила Молдову самым большим злом

Например, "честная", "беспристрастная" и "неподкупная" Amnesty International сокрушается тем, что в Молдове была запрещена партия "Шор", которая является "оппозицией и двигателем протестов". То есть Amnesty International не интересен тот факт, что "Шор" – это пророссийская гибридная политическая сила, созданная для захвата власти в Молдове и поглощения страны Россией.

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Также Amnesty International сокрушается тем, что в Молдове были запрещены российские информационные площадки, что, мол, нарушает права потребителей информации. Тот факт, что эти площадки 24/7 распространяют манипуляции, фейки и откровенную пропаганду Amnesty International так же не интересует.

Организация так же обвиняет Кишинев в том, что на территории Приднестровья совершают политические убийства, которые не расследуют. При этом организация забыла упомянуть то, что территория "ПМР", фактически, не контролируется Кишиневом и является по сути оккупированной территорией.

Собственно, вот он источник мирового зла, нарушения прав и свобод – Молдова, а во главе этой "диктатуры" и "тоталитарного" режима стоит Майя Санду.

Москва запускает свои сценарии в Молдове

К Amnesty International всегда было много вопросов. В 2022 году они вообще выдали отчет, в котором объясняли, что Россия наносит удары по городам Украины, потому что там находятся украинские военные. Гениальная попытка отбелить агрессора, которая своей гениальностью топила логику и здравомыслие.

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Теперь же, когда Москва активизировала практически все свои ячейки в Молдове, Илан Шор объявил о создании новой политической силы "Победа", а против главного пророссийского кандидата Евгении Гуцул выдвинуты обвинения по уголовному делу о незаконном финансировании политической партии – нарисовывается Amnesty International с отчетом о том, как плохо в Молдове с правами и свободами.

Amnesty International – это очень дорогое удовольствие. Если россияне задействовали его сейчас против Молдовы, это может указывать лишь на одно – катализацию деструктивных сценариев, которые Москва запускает против Кишинева.