"Прості" і "складні" українці у пропаганді ворога

Отже, головне з пропагандистського наративу: ні перемога, ні поразка нічого не змінять для простого народу. Мовляв, просто треба перестати чинити опір, і все буде добре.

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Ну а що? "Пиво буде, телевізор буде, диван буде і капці теж. Зарплата? Та вона і в рублях зарплата! Вам, простим людям, що з того? Навіщо вмирати? Навіщо воювати? Хіба нам із вами разом погано було?". Ось такий наратив лунає з усіх прасок в інтернеті.

Мовляв, навіщо воювати? За що? Що із цього простим людям? Не чиніть опір і все буде добре! Цікаво, а у Бучі люди були "складні"? У Харкові живуть виключно "непрості" люди? А ті, кого вбили "визволителі" у Херсоні? Які були вони?

Справді, людям ця війна не потрібна. Ті, хто її почав і продовжує – нелюди. Звичайні нелюди, що прикидаються людьми. Зомбі.

Закінчити війну легко – достатньо буде нелюдям забратися у свій мордор. Ми й переслідувати не будемо, слово честі.

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Вони будуть закликати не чинити опір. Говорити, що і ми, і вони втомилися від війни. Що ця війна їм не потрібна... Але спробуйте спитати, хто її почав? Запитайте, яку "родіну" окупанти з Чити захищають під Херсоном? Що роблять уродженці Удмуртії у Запорізькій області? Навіщо щодня російські ракети вбивають мирних жителів у наших містах? Це так вони закликають нас до спільного життя? До любові?

Ми воюємо за те, щоб не бути ними. Нам є що втрачати у разі їхньої перемоги. Свободу. Гідність. Життя. Країну. Не можна домовлятися з тими, хто прийшов тебе вбити. Не можна їм вірити. Ніколи.

Єдине, що вони хочуть, це підібратися ближче, щоб точно вистрілити. Або перерізати горло, чи зґвалтувати й, обклавши трупи шинами, спалити. Знищити будинок, винести з нього все цінне і відправити трофеї у свою нору.

Мир із ними можливий лише після того, як вони заберуться геть, за стіну. Інакше – це самогубство.