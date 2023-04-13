Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що до більшості російської еліти вже прийшло усвідомлення про неминучість стратегічної поразки.

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Значна частина "бавовни" – це дії самих росіян

За його словами, багато росіян готові співпрацювати з Україною, а частина вже робить це. Одні працюють в режимі передачі інформації для Сил оборони України, а інші безпосередньо реалізуючи "активні заходи".

"Значна частина "бавовни" на території Росії – це результат дій російських громадян, які готові боротись з внутрішньою окупацією – кривавим режимом Путіна. Останні події у прикордонних областях свідчать про те, що певні процеси всередині самої Росії вже тривають і лише набиратимуть оберти. Звичайно, що детальніше ми зможемо розповісти лише після нашої перемоги та падіння путінського режиму", – наголосив Юсов.

Андрій Юсов про внутрішньополітичну боротьбу в Росії: дивитись відео

Представник Головного управління розвідки додав, що більшість російських політиків та олігархів мають розуміння, що попереду лише стратегічна поразка Росії. Зараз вони розраховують, у кращому випадку, лише поборотись за нічию зі збереженням власних інтересів. При цьому частина з них вже активно співпрацюють з Україною.

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