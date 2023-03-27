У цьому впевнений політтехнолог і експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. В ефірі 24 Каналу він прокоментував, які наслідки можуть бути для Пригожина за його слова. Зокрема про те, що Путін "поховав російський народ".

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Конкурентні війни в Росії

На думку політтехнолога, такі розмови точно просто так не "зливаються". В Росії можуть бути конкурентні війни.

"Не "зливають" просто так таких персон, в тому числі і бізнесменів. Комусь він перейшов дорогу, в кого є зв’язки в спецслужбах – записали і "злили"", – припустив він.

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Пригожин міг стати лідером

Йосип Пригожин вже встиг відхреститися від запису і назвати його фейком. А міг би стати лідером громадської думки, вважає експерт. Бо росіяни вже подейкують про наслідки для економіки та сумне майбутнє Росії.

"Побільше б таких розмов. І ті, хто сумніваються, нарешті зрозуміють, що щось йде не туди", – підкреслив Тизенгаузен.

Відсидітися і зачекати

Політтехнолог окреслює можливі подальші сценарії. Зокрема, Пригожин буде покараний. А ті, хто "злили" цю розмову можуть піти далі – написати до слідчого комітету, звинуватити у дискредитації збройних сил Росії, а за це передбачена стаття.

Тут для Пригожина буде чіткий маркер: хто ж його все-таки замовив. Чим більше їх виїде з Росії, чим більше їх буде ненавидіти слідчий комітет, влада – це нам тільки на руку,

– вважає спікер.

А виїхати і відсидітися – основний безпечний план безпосередньо російських "еліт". Вони чекатимуть поки закінчиться війна, а далі шукатимуть можливості повернутися, відзначив експерт. А от виходити на протести з плакатами та "коктейлями молотова" вже точно ніхто не буде.

"Я не раз казав, що для мене протестна Росія – 50 здорових хлопців, які тікають від одного пузатого поліцейського", – резюмував він.

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