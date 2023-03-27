В этом уверен политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. В эфире 24 Канала он прокомментировал, какие последствия могут быть для Пригожина за его слова. В частности о том, что Путин "похоронил русский народ".

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Конкурентные войны в России

По мнению политтехнолога, такие разговоры точно просто так не "сливаются". В России могут быть конкурентные войны.

"Не "сливают" просто так таких персон, в том числе и бизнесменов. Кому-то он перешел дорогу, у кого есть связи в спецслужбах – записали и слили"", – предположил он.

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Пригожин мог стать лидером

Иосиф Пригожин уже успел откреститься от записи и назвать ее фейком. А мог бы стать лидером общественного мнения, считает эксперт. Потому что россияне уже говорят о последствиях для экономики и печальном будущем России.

"Побольше бы таких разговоров. И сомневающиеся наконец поймут, что что-то идет не туда", – подчеркнул Тизенгаузен.

Отсидеться и подождать

Политтехнолог рассказал возможные сценарии. В частности, Пригожин будет наказан. А те, кто "слили" этот разговор, могут пойти дальше – написать в следственный комитет, обвинить в дискредитации вооруженных сил России, а за это предусмотрена статья.

Здесь для Пригожина будет четкий маркер: кто его все-таки заказал. Чем больше их уедет из России, чем больше их будет ненавидеть следственный комитет, власть – это нам только на руку,

– считает спикер.

А уехать и отсидеться – основной безопасный план непосредственно российских "элит". Они будут ждать, пока закончится война, а дальше будут искать возможности вернуться, отметил эксперт. А вот выходить на протесты с плакатами и "коктейлями молотова" уж точно никто не будет.

"Я не раз говорил, что для меня протестная Россия – 50 здоровых парней, которые бегут от одного пузатого полицейского", – резюмировал он.

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