Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что украинское руководство регулярно анализирует такие разговоры, чтобы понять "градус" настроений среди россиян.

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Разведка измеряет градус настроений среди россиян

Он прокомментировал запись скандального телефонного разговора между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и известным российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. В нем собеседники обсуждали провалы Путина в Украине и политическую ситуацию внутри России.

По словам Жданова, украинская разведка регулярно перехватывает подобные разговоры среди россиян. Они свидетельствуют о том, что российские политические и бизнес-элиты созрели к тому, чтобы что-то поменять в России.

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"Наше руководство меряет градус настроений в российском обществе благодаря таким перехватам. Их обнародование является предостережением для некоторых, а для других становится толчком к действиям. Я вижу, что "котел" начинает потихоньку закипать", – заявил Жданов.

Требуется триггер

Военный эксперт отметил, что для того, чтобы разговоры перешли в реальные действия, нужно какое-то событие, "черный лебедь", который станет триггером. В то же время, он не думает, что это произойдет в ближайшее время.

"Элита все еще боится Путина и его силовых структур, а потому до уровня организации мятежа еще не дошло. Чаще всего это происходит очень неожиданно и неизвестно в обществе, кроме узкого круга мятежников, которые будут совершать переворот", – добавил Жданов.

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