В субботу, 25 марта, в сети начали активно распространять запись телефонного разговор между Пригожиным и Ахмедовым. Уже через два дня СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах констатировали, что эта запись аутентична.

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За дело взялась ФСБ

Не удивительно, что главный карательный орган российской силовой системы – то есть Федеральная служба безопасности – уже приняласься расследовать это дело. Вероятно, что Пригожину, что Ахмедову будет несладко в скором будущем.

По этим данным, "руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры". Не сообщается, о каких мерах идет речь,

– пишет одно из российских СМИ.

Стоит отметить, что сам Пригожин заявлял о том, что якобы слитая запись является фейком. По его словам, якобы "недоброжелательные лица подделали его голос с помощью нейросетей".

В то же время он поспешил заверить, что поддерживает политику Кремля, а "авторы этого фейка" намерены испортить репутацию Путина.

Что наговорил Пригожин в разговоре с Ахмедовым

Очевидно, что логики в том, чтобы подделывать запись телефонного разговора между Ахмедовым и Пригожиным – никакого. Тем более для того, чтобы "дискредитировать Путина". Скорее всего, режиссер начал петь песенку о "фейке", ведь наговорил в этом диалоге следующее: