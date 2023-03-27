У суботу, 25 березня, у мережі почали активно ширити запис телефонної розмови між Пригожиним та Ахмедовим. Уже через два дні ЗМІ з посиланням на свої джерела у спецслужбах констатували, що цей запис є автентичним.

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За справу взялась ФСБ

Що не дивно, головний каральний орган російської силової системи – себто Федеральна служба безпеки – уже взявся розслідувати цю справу. Ймовірно, що Пригожину, що Ахмедову буде не солодко у недалекому майбутньому.

За цими даними, "керівництво ФСБ днями провело нараду і дало команду підлеглим вжити заходів". Не повідомляється, про які заходи йдеться,

– пише одне з російських ЗМІ.

Варто зазначити, що сам Пригожин заявляв про те, що нібито злитий запис є фейком. За його словами, буцімто "недоброзичливі особи підробили його голос за допомогою нейромереж".

Водночас він поспішив запевнити, що підтримує політику Кремля, а "автори цього фейку" мають намір сплюндрувати репутацію Путіна.

Що наговорив Пригожин у розмові з Ахмедовим

Очевидно, що логіки в тому, аби підроблювати запис телефонної розмови між Ахмедовим та Пригожиним – ніякої. Тим паче для того, аби "дискредитувати Путіна". Найімовірніше, що режисер почав співати пісеньку про "фейк", адже наговорив у цьому діалозі таке: