У мережі з'явився аудіозапис скандальної телефонної розмови між російським мільярдером Фархадом Ахмедовим та відомим російським музичним продюсером Йосипом Пригожиним. Враховуючи сказане, розмова відбулася близько 2 місяців тому.

Читайте також Російським олігархам пропонують варіант "втечі" з-під санкцій: навіщо це Заходу

З Путіна створили медіагероя, а він виявився "пустушкою"

Розмова Ахмедова та Пригожина, яку оприлюднили в мережі, добре транслює настрої, які домінують серед представників російської еліти. Ті, хто звик до диктаторського режиму і радо використовував його на свою користь, вже не вбачають у Путіні "героя" та "рятівника".

Довідка. Фархад Ахмедов – російський олігарх, який нажив статки за режиму Путіна. Неодноразово заявляв про "зовнішніх ворогів" Росії та підігрував кремлівській пропаганді. Йосип Пригожин – відомий у Росії музичний продюсер. Був "довіреною особою" Путіна під час президентських виборів. У 2014 році підтримав анексію Криму, а у лютому 2022 – визнання сепаратистів на Донбасі. Позитивно висловлювався про Путіна та захоплювався ним. (Інформація з відкритих джерел)

Зокрема Ахмедов назвав Путіна "сатаною" та додав, що той ніколи не був справжнім лідером, радше "медіагероєм". Пригожин підтвердив його слова і зазначив, що "в принципі він (Путін – 24 Канал) поховав російський народ".

Що обговорювали олігархи:

Кремлівського диктатора та його оточення;

перспективи (точніше, їхню відсутність) війни проти України;

можливість застосування Путіним ядерної зброї;

військове командування та ситуацію в росармії;

невтішне майбутнє Росії.

У розмові прослідковується тотальний відчай олігархів і їхнє розуміння того, що Росію очікує безпросвітна мряка через усе, що накоїли загарбники на українській землі. Фархад Ахмедов, наприклад, вважає, що майбутнє жителів країни-агресорки – фашизм та військова диктатура.

Питання у тому, що буде після них? І як буде? Підуть, б***ть, з одного боку, "кадирівці", "пригожинці", будуть опричники. Буде "махновщина". Махатимуть кинджалами, кувалдами,

– спробув передбачити майбутнє мільярдер.

Фрагмент розмови Ахмедова з Пригожиним: дивіться відео (18+: присутня нецензурна лексика)

Зверніть увагу Ердоган у розмові з Путіним закликав його негайно припинити війну в Україні

Пригожин заявив, що аудіо фейкове і згенероване нейромережею

Як тільки скандальне аудіо розлетілося інтернетом, Йосип Пригожин негайно записав у своєму телеграм-каналі відеозвернення, де почав виправдовуватися за сказане. Він заявив, що розмова нібито є фейком та постановою, згенерованою нейромережею.

Ситуація вкотре показує, що російська еліта висловлює своє невдоволення виключно "за спиною" у військового керівництва та влади. А коли справа доходить до публічної критики, то здебільшого задкує, адже боїться втратити пригріте місце.

При цьому, зауважимо, що невдоволення, висловлені Пригожиним і Ахмедовим у телефонній розмові, стосуються провалів війни, а не її наявності. Олігархів більше тривожить факт, що "могутня Росія" програє "95 кварталу", аніж те, що держава-агресорка вдерлася на територію суверенної країни та намагається її захопити.

До слова, відчай напав не лише на російську еліту, але й на військо окупантів. Так, російський військовий прийшов з наряду та прострелив собі голову. Загарбники не витримують психологічно і вкорочують собі віку.