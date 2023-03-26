У мережі з'явився аудіозапис скандальної телефонної розмови між російським мільярдером Фархадом Ахмедовим та відомим російським музичним продюсером Йосипом Пригожиним. Враховуючи сказане, розмова відбулася близько 2 місяців тому.
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З Путіна створили медіагероя, а він виявився "пустушкою"
Розмова Ахмедова та Пригожина, яку оприлюднили в мережі, добре транслює настрої, які домінують серед представників російської еліти. Ті, хто звик до диктаторського режиму і радо використовував його на свою користь, вже не вбачають у Путіні "героя" та "рятівника".
Зокрема Ахмедов назвав Путіна "сатаною" та додав, що той ніколи не був справжнім лідером, радше "медіагероєм". Пригожин підтвердив його слова і зазначив, що "в принципі він (Путін – 24 Канал) поховав російський народ".
Що обговорювали олігархи:
- Кремлівського диктатора та його оточення;
- перспективи (точніше, їхню відсутність) війни проти України;
- можливість застосування Путіним ядерної зброї;
- військове командування та ситуацію в росармії;
- невтішне майбутнє Росії.
У розмові прослідковується тотальний відчай олігархів і їхнє розуміння того, що Росію очікує безпросвітна мряка через усе, що накоїли загарбники на українській землі. Фархад Ахмедов, наприклад, вважає, що майбутнє жителів країни-агресорки – фашизм та військова диктатура.
Питання у тому, що буде після них? І як буде? Підуть, б***ть, з одного боку, "кадирівці", "пригожинці", будуть опричники. Буде "махновщина". Махатимуть кинджалами, кувалдами,
– спробув передбачити майбутнє мільярдер.
Фрагмент розмови Ахмедова з Пригожиним: дивіться відео (18+: присутня нецензурна лексика)
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Пригожин заявив, що аудіо фейкове і згенероване нейромережею
Як тільки скандальне аудіо розлетілося інтернетом, Йосип Пригожин негайно записав у своєму телеграм-каналі відеозвернення, де почав виправдовуватися за сказане. Він заявив, що розмова нібито є фейком та постановою, згенерованою нейромережею.
Ситуація вкотре показує, що російська еліта висловлює своє невдоволення виключно "за спиною" у військового керівництва та влади. А коли справа доходить до публічної критики, то здебільшого задкує, адже боїться втратити пригріте місце.
При цьому, зауважимо, що невдоволення, висловлені Пригожиним і Ахмедовим у телефонній розмові, стосуються провалів війни, а не її наявності. Олігархів більше тривожить факт, що "могутня Росія" програє "95 кварталу", аніж те, що держава-агресорка вдерлася на територію суверенної країни та намагається її захопити.
До слова, відчай напав не лише на російську еліту, але й на військо окупантів. Так, російський військовий прийшов з наряду та прострелив собі голову. Загарбники не витримують психологічно і вкорочують собі віку.