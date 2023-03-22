Про це 24 Каналу розповів український підприємець Денис Довгополий. Експосол США в Росії Майкл Макфол разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком входить до міжнародної групи, яка займається розробкою санкцій проти Росії.
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Американський дипломат пропонує російським олігархам відмовитися від половини своїх статків в обмін на зняття або послаблення санкцій Заходу. Кошти мають бути спрямовані на відбудову України.
Escape strategy для олігархів та топчиновників
Як розповів Довгополий, про таку ідею почали говорити ще у квітні 2022 року. За його словами, є кілька груп, які працюють над санкціями та поваленням режиму в Росії. На одному з майданчиків йшлося про те, що США та Європа закручують гайки й водночас заганяють у кут олігархів.
Тобто для них не було exit strategy – стратегії виходу з ситуації, що склалася. Але я намагаюсь використовувати термін escape strategy, тобто можливість для олігархів та російських топчиновників втекти з Росії,
– зазначив підприємець.
Йдеться про те, що російські бізнесмени та високопосадовці мають щось зробити для того, щоб покинути Росію і бути майже сприйнятими у цивілізованому світі.
Денис Довгополий розповів про "стратегію втечі" для російських олігархів: дивіться відео
"Щур, загнаний у кут, дуже небезпечний"
Довгополий переконаний, що без такої escape strategy олігархи можуть становити певну загрозу.
Ми доносили до Макфола, що щур, загнаний у кут, дуже небезпечний. Треба було залишити невеличкі дверцята, щоб їм можна було втекти. Але треба було б заплатити за це дуже високу ціну,
– сказав підприємець.
Він зауважив, що йдеться не про гроші. Адже будь-яка людина, яка тікає з Росії, наражає своє життя на небезпеку, оскільки російські спецслужби працюють і за кордоном.
Підґрунтя для "двірцевого" перевороту в Росії
За словами підприємця, для російських топчиновників запропонували одну "стратегію втечі", для олігархів – іншу. Пропозиція Макфола з'явилася у публічному просторі саме зараз не просто так.
Звинувачення та ордер на арешт Владіміра Путіна зробили всіх, хто співпрацює з путінським режимом, співучасниками злочинів. Зараз ці 2 категорії людей можуть створити серйозне підґрунтя для "двірцевого" перевороту",
– зазначив Довгополий.
Він додав, що зараз тривають певні перемовини з російськими олігархами та опозиціонерами. Підприємець висловив сподівання, що це принесе певні результати.
Що відбувається у Росії: коротко
- Міжнародний кримінальний суд звинуватив президента Росії Владіміра Путіна у воєнних злочинах і 17 березня видав ордер на його арешт.
- Виданий у суді Гааги ордер на арешт російського диктатора – довічний. Його можуть відкликати лише, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.
- Ордер на арешт Путіна став несподіванкою для Кремля. Тепер оточення диктатора сушить собі голову, як вберегти його від арешту. Окрім того, у Кремлі розуміють, що список чиновників, на яких буде видано ордери в Гаазі, може розширитися.
- Видання The New York Times наголошує, що Росія не зможе добитись скасування санкцій без виконання ордера Гааги щодо Путіна.