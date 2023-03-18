Міжнародний кримінальний суд звинуватив президента Росії Володимира Путіна у воєнних злочинах і 17 березня видав ордер на його арешт. Це стало надзвичайно символічним кроком, що посилив його ізоляцію і зруйнував "ауру безкарності" диктатора. Крім Путіна, ордер отримала уповноважена президента Росії у справах дитини Марія Львова-Бєлова.

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Санкції проти Росії можуть діяти доти, поки вона не видасть Путіна

Стівен Репп, колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Державному департаменті, зауважив, що ордер "робить Путіна ізгоєм".

Він переконаний, що тепер Росія не може досягти зняття міжнародних санкцій без виконання ордерів суду. На думку Реппа, Путін зрештою таки опиниться в Гаазі.

Так, малоймовірно, що російський диктатор постане перед судом найближчим часом, адже міжнародний кримінальний суд не може судити підсудних заочно, і Росія наразі відхилила ордери на арешт як "безглузді". Проте рішення суду має важливу моральну вагу, ставлячи Путіна в один ряд з Омаром Хасаном аль-Баширом, Слободаном Мілошевичем та нацистами, яких судили в Нюрнберзі після Другої світової війни.

Як Путін може опинитися в залі суду

Міжнародний кримінальний суд не проводить заочних судових процесів. Тож є 2 варіанти затримання Путіна: або його видасть сама Росія, або його заарештують за межами країни. Це здається малоймовірним, поки Путін перебуває при владі.

Проте експерти переконані, що, окрім всього, рішення МКС може вплинути на дипломатичний простір для переговорів й послабити владу диктатора в межах самої Росії.

Довідка. 123 країни є учасниками Римського статуту. Будь-який обвинувачений у злочині, який підпадає під юрисдикцію суду в країнах, що підписали договір, може постати перед Міжнародним кримінальним судом. Проте суд судить людей, а не країни, і концентрується на тих, хто несе найбільшу відповідальність. Хоч Україна не є членом суду, вона раніше визнала його юрисдикцію, тож Путін може бути звинувачений судом у скоєнні воєнних злочинів в Україні.