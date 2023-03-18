Международный уголовный суд обвинил президента России Владимира Путина в военных преступлениях и 17 марта выдал ордер на его арест. Это стало чрезвычайно символическим шагом, усилившим его изоляцию и разрушившим "ауру безнаказанности" диктатора. Помимо Путина ордер получила уполномоченная президента России по делам ребенка Мария Львова-Белова.

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Санкции против России могут действовать до тех пор, пока она не выдаст Путина

Стивен Рэпп, бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте, отметил, что ордер "делает Путина изгоем".

Он убежден, что теперь Россия не может добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда. По мнению Рэппа, Путин в конце концов окажется в Гааге.

Да, маловероятно, что российский диктатор предстанет перед судом в ближайшее время, ведь международный уголовный суд не может судить подсудимых заочно, и Россия отклонила ордера на арест как "бессмысленные". Однако решение суда имеет важный моральный вес, ставя Путина в один ряд с Омаром Хасаном аль-Баширом, Слободаном Милошевичем и нацистами, судимыми в Нюрнберге после Второй мировой войны.

Как Путин может оказаться в зале суда

Международный уголовный суд не проводит заочных судебных процессов. Так что есть 2 варианта задержания Путина: либо его выдаст сама Россия, либо его арестуют за пределами страны. Это кажется маловероятным, пока Путин находится у власти.

Однако эксперты уверены, что, кроме всего, решение МКС может повлиять на дипломатическое пространство для переговоров и ослабить власть диктатора в пределах самой России.

Справка. 123 страны являются участниками Римского устава. Любой обвиняемый в преступлении, подпадающем под юрисдикцию суда в странах, подписавших договор, может предстать перед Международным уголовным судом. Однако суд судит людей, а не страны и концентрируется на тех, кто несет наибольшую ответственность. Хотя Украина не является членом суда, она ранее признала его юрисдикцию, поэтому Путин может быть обвинен судом в совершении военных преступлений в Украине.