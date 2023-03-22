Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель Денис Довгополый. Экс-посол США в России Майкл Макфол вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком входит в международную группу, занимающуюся разработкой санкций против России.

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Американский дипломат предлагает российским олигархам отказаться от половины своего состояния в обмен на снятие или ослабление санкций Запада. Средства должны быть направлены на восстановление Украины.

Escape strategy для олигархов и топ-чиновников

Как рассказал Довгополый, о такой идее стали говорить еще в апреле 2022 года. По его словам, есть несколько групп, работающих над санкциями и свержением режима в России. На одной из площадок говорилось, что США и Европа закручивают гайки и одновременно загоняют в угол олигархов.

То есть, для них не было exit strategy – стратегии выхода из сложившейся ситуации. Но я стараюсь использовать термин escape strategy, то есть возможность для олигархов и российских топ-чиновников бежать из России,

– отметил предприниматель.

Речь идет о том, что российские бизнесмены и чиновники должны что-то сделать для того, чтобы покинуть Россию и быть почти воспринятыми в цивилизованном мире.

Денис Довгополый рассказал о "стратегии побега" для российских олигархов: смотрите видео

"Крыса, загнанная в угол, очень опасна"

Довгополый убежден, что без такой escape strategy олигархи могут представлять определенную угрозу.

Мы доносили до Макфола, что крыса, загнанная в угол, очень опасна. Надо было оставить небольшую дверцу, чтобы им можно было убежать. Но надо было бы заплатить за это очень высокую цену,

– сказал предприниматель.

Он отметил, что речь идет не о деньгах. Ведь любой человек, убегающий из России, подвергает свою жизнь опасности, поскольку российские спецслужбы работают и за рубежом.

Почва для "дворцового" переворота в России

По словам предпринимателя, для российских топ-чиновников предложили одну "стратегию побега", для олигархов – другую. Предложение Макфола появилось в публичном пространстве именно сейчас не просто так.

Обвинения и ордер на арест Владимира Путина сделали всех, кто сотрудничает с путинским режимом, соучастниками преступлений. Сейчас эти 2 категории людей могут создать серьезную основу для "дворцового" переворота",

– отметил Довгополый.

Он добавил, что сейчас продолжаются переговоры с российскими олигархами и оппозиционерами. Предприниматель выразил надежду, что это принесет некоторые результаты.

Что происходит в России: коротко