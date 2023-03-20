Для воєнних злочинів немає терміну давності. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан.

До речі Гірше за санкції: що означає ордер на арешт Путіна та як він сковує Росію

Хан наголосив, люди повинні розуміти, що є закон і з владою приходить відповідальність. Прокурор уточнив, що ордер на арешт можуть відкликати, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Ордер на арешт Путіна: що відомо

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причина – незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Це означає, що Путіна мають заарештувати у 123 країнах світу. Це держави, де ратифікували Римський статут.

Офіс Генпрокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів. Мовиться про вивезення 16 тисяч дітей з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Однак ця цифра може бути набагато більшою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей ордер – історичний момент. Саме з нього починається відповідальність диктатора.

Очевидно, що видача ордера МКС зробила вклад у руйнування образу Путіна та його "другої армії світу". Це морально вдарило по російському диктатору.