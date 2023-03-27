Об этом в эфире 24 Канала заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что Путиным довольны только те, кто зарабатывает на войне.

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Его никто не боится

По словам бывшего российского разведчика, Путин стал ненужной фигурой в России по меньшей мере 6 месяцев назад, когда владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал критиковать российские минобороны и начальника генштаба Валерия Герасимова. Они получили свои должности благодаря Путину, поэтому он разделяет с ними ответственность и критику.

"Гиркин вообще на прошлой неделе публично закрыл рот Путину. Сегодня он не устраивает никого, кроме тех, кто зарабатывает на войне. Тех, кто выполняет оборонные заказы, как бетонные противотанковые "пирамидки", – заявил Жирнов.

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Он добавил, что эти бетонные укрепления не имеют никакого оборонного значения, а являются лишь очередным инструментом для "отмывания" бюджетных средств в России. Также Жирнов отметил, что большинство российских генералов за время войны стали рублевыми миллионерами, если не миллиардерами.

"Хорошо заработала дочь Шойгу, жена Суровикина. Такие, как они, заинтересованы в Путине. Но остальные, кто не зарабатывает на войне, кто потерял состояние из-за санкций – их Путин не устраивает. Их много из обоих лагерей – либералы, которые против войны, и фашисты, считающие, что Путин плохо ведет войну", – отметил экс разведчик.

Лучшее для России сейчас это выдать Путина Гааге

Сергей Жирнов считает, что окончательно авторитет Путина в России похоронил ордер на арест, выданный Международным уголовным судом по подозрению в угоне и насильственной депортации детей с оккупированных территорий.

"Лучшим выходом из войны для России и международного сообщества будет "повесить всех собак" на Путина: арестовать его, выдать в Гаагу, вывести войска и выплатить репарации, заработать себе возможность снятия санкций и попытаться вернуться в нормальное русло", – подчеркнул он.

Бывший работник КГБ добавил, что даже в таких условиях преемник Путина сможет "продать" россиянам это как победу в войне. Потеряв Крым и Донбасс, но сохранив свои границы на 1991 год, с помощью телевизора, россиян можно убедить, что они "выиграли".

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