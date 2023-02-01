Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Интересно, что даже террорист Гиркин рассказал, как различать дублеров Путина.

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Над образом Путина перестали работать

Жирнов рассказал, что о репутации Путина, такое впечатление, прекратили заботиться. В золотых палатах Кремля он награждал героев. Правда, на Путина с шампанским смотрели 300 тысяч россиян в грязных окопах. В общем, раньше его пытались снимать снизу, подбирать ниже окружения, чтобы он казался выше, а теперь нет.

Или, как Путин будто бы отстоял Рождественскую службу в церкви. А мы видим освещенное окно, и мы понимаем, какая служба ночью с освещенным окном. Правда, уроки из прошлого года они извлекли. Он тогда стоял сам, но будто с женской стороны, а теперь – с мужской, но вот в кадр попало окно,

– отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

Он добавил, что в церкви не было даже праздничной елки. Вернее, там была обычная. Такое впечатление, что перед самой съемкой ФСОшник вспомнил, что нет елки и просто пошел срубил, которая была. А еще заметно, что на Путину было по крайней мере 3 бронежилета, хотя физически там рядом с ним никого не может быть.

Путин боится подпускать к себе даже телевизионщиков

По словам экс-сотрудника КГБ и Службы внешней разведки России, похоже, Путин сейчас боится подпускать к себе телевизионщиков, только ФСО. Так что, похоже, они его и снимают, так что нет необходимых ракурсов и т.д. По российскому телевидению – по определенным данным шоу Соловьева, Скабеевой не входят даже в топ-40 программ.

"Люди прекратили это смотреть. Разве только пьяные в Сыктывкаре, которым нечего смотреть, и у них нет интернета, ничего, и поэтому они смотрят этот телевизор и ловятся на это. Я уверен, что все, кто хоть как-то мыслит, смотрит украинские телеканалы, потому что отсюда идет реальная живая информация", – заметил Жирнов.

Жирнов привел забавные примеры того, что команда Путина показывает его как можно хуже: смотрите видео

Путин в Санкт-Петербурге

Как он отметил, Буданов и Зеленский правильно сомневаются в том, настоящий ли Путин в Кремле. Кроме того, Буданов правильно сказал, что Путин болен раком и у него есть куча двойников. Например, недавно он будто бы был в Санкт-Петербурге, на годовщине блокады Ленинграда, но нет гарантий, что он там действительно был.

Он сидел на фоне перед микрофоном, на котором большими буквами мы все прочитали Bosch, то есть немецкий микрофон. Он приехал на 80-летие блокады Ленинграда. Перед ним стоит немецкий микрофон и тарелка с клубникой, вы представляете, блокада Ленинграда, где говорят, что умерли больше миллиона, а он с клубникой,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

Он продолжил, что это уже настоящий дурдом. Возможно, просто Путину нравится, чтобы о нем побольше говорили, хоть и таким образом и в таком контексте.

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