Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. По его мнению, Путин, действительно, символист, но когда мы от него ждем какой-то гадости под какую-то определенную дату, обычно ничего не происходит.
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Он вспомнил, что 9 мая 2022 года от главы Кремля все ждали какого-то серьезного поступка – объявления о начале мобилизации, ядерных ударов по Украине и тому подобное.
Но он лишь отменил воздушный парад по всей России, потому что якобы боялся, что украинские ДРГ смогут сбить со Stinger российский самолет именно над Красной площадью,
– подчеркнул экссотрудник КГБ.
Россия официально вступила в глобальную войну с Украиной
"Однако определенная символика для него важна. 11 января он сменил военное руководство, и те, кто говорил, что это "перетасовка колоды", я с ними не согласен", – отметил собеседник.
По его мнению, назначение начальника Генерального штаба и двух главкомов видов вооруженных сил – это серьезные изменения в руководстве. Это означает, что Россия теперь официально вступила в глобальную войну с Украиной.
Уже три недели, как Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск, но, кроме "взятия" Соледара, других "достижений" у него нет. Хотя Евгений Пригожин заявил, что это заслуга его ЧВК "Вагнер",
– заметил Жирнов.
Он уверен, что назначение Герасимова на должность Сергея Суровикина это не наказание для последнего.
"Если бы Суровикина хотели наказать, то устранили бы вообще. Но его сделали заместителем Герасимова – начальника Генштаба. На самом деле статус всего этого руководства был повышен", – считает Жирнов.
Он напомнил, что когда Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой войск, на следующий же день он начал наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Ведь он является главнокомандующим Воздушно-космическими силами России и руководит всей авиацией, ПВО и ракетными войсками стратегического назначения.
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Для украинцев хорошо, что оккупанты воюют по-старому
Как сообщают российские СМИ, 20 февраля Путин якобы планирует обратиться к Федеральному собранию и должен сделать какие-то важные заявления.
Разумеется, он к годовщине должен что-то сделать, иначе не нужны были все эти перестановки,
– считает он.
Экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ упомянул, что уже прошло 4 месяца, как была проведена в России мобилизация и за это время "чмобиков" уже должны были чему-то научить. Кирилл Буданов, начальник ГУР, отмечал, что примерно 330 тысяч оккупантов есть на фронте и они "размазаны" по его 800-километровой линии.
По словам Жирнова, оккупанты тупо "долбятся" на Донбассе, хотя понятно, что это не имеет смысла. Ведь когда в одном месте есть мощная эшелонированная украинская оборона, которая стоит там уже 9 лет, бессмысленно продолжают ее "долбить".
"Но это хорошо для Украины. Большая проблема будет, если Шойгу, Герасимова и других генералов заменят молодыми эффективными полковниками или военными, которые недавно окончили военную академию и готовы воевать по новому. Поэтому очень хорошо для украинцев, что Россия воюет по старому", – считает он.
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