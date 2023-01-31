Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов. На його думку, Путін, дійсно, є символістом, але коли ми від нього чекаємо якоїсь гидоти під якусь певну дату, зазвичай нічого не відбувається.

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Він згадав, що 9 травня 2022 року від очільника Кремля всі чекали якогось серйозного вчинку – оголошення про початок мобілізації, ядерних ударів по Україні тощо.

Але він лише скасував повітряний парад по всій Росії, тому що, нібито, боявся, що українські ДРГ зможуть збити зі Stinger російський літак саме над Красною площею,

– підкреслив ексспівробітник КДБ.

Росія офіційно вступила в глобальну війну з Україною

"Проте певна символіка для нього важлива. 11 січня він змінив військове керівництво, і ті, хто говорив, що це "перетасування колоди", я з ними не згоден", – зазначив співрозмовник.



На його думку, призначення начальника Генерального штабу і двох головкомів видів збройних сил – це серйозні зміни в керівництві. Це означає, що Росія тепер офіційно вступила в глобальну війну з Україною.

Вже три тижні, як Валєрій Герасімов став командувачем Об'єднаного угрупування військ, але, крім "взяття" Соледара, інших "досягнень" у нього немає. Хоча, Євген Пригожин заявив, що це заслуга його ПВК "Вагнер",

– зауважив Жирнов.

Він впевнений, що призначення Герасімова на посаду Сєргєя Суровікіна, це не покарання для останнього.



"Якби Суровікіна хотіли покарати, то усунули б взагалі. Але його зробили заступником Герасімова – начальника Генштабу. Насправді статус усього цього керівництву був підвищений", – вважає Жирнов.



Він нагадав, що коли Суровікіна призначили командувачем Об'єднаного угрупування військ, наступного ж дня він почав завдавати удари по критичній інфраструктурі України. Адже він є головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Росії і керує всією авіацією, ППО і ракетними військами стратегічного призначення.

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Для українців добре, що окупанти воюють по старому

Як повідомляють російські ЗМІ, 20 лютого Путін нібито планує звернутися до Федерального зібрання і має зробити якісь важливі заяви.

Зрозуміло, він до річниці повинен щось зробити, інакше не потрібні були всі ці перестановки,

– вважає він.

Ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки РФ згадав, що вже минуло 4 місяці, як була проведена в Росії мобілізація і за цей час "чмобіків" вже мали чомусь навчити. Кирило Буданов, начальник ГУР, зазначав, що приблизно 330 тисяч окупантів є на фронті, які "розмазані" на його 800-кілометровій лінії.



За словами Жирнова, окупанти тупо "довбляться" на Донбасі, хоча зрозуміло, що це не має сенсу. Адже коли в одному місці є потужна ешелонована українська оборона, яка стоїть там вже 9 років, безглуздо продовжують її "довбати".



"Але це добре для України. Велика проблема буде, якщо Шойгу, Герасимова та інших генералів замінять на молодих ефективних полковників або військових, які нещодавно закінчили військову академію і готові воювати по новому. Тому дуже добре для українців, що Росія воює по старому", – вважає він.

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