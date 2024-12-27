Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у зведенні для 24 Каналу зауважив, що США суттєво збільшили постачання Україні військової допомоги.

До речі Республіканець відповів, за якої умови Трамп може зустрітися з Путіним

Трамп підготував відповідь Путіну

Світан зазначив, що у Трампа зараз надто багато перешкод, щоб зустрічатися з Путіним. Будь-яке заморожування бойових дій чи мирні переговори, поки російські військові перебувають на нашій території, будуть капітуляцією України. А це також буде капітуляцією США, оскільки в такому випадку американці серйозно зганьбляться.

Тому, я думаю, Трамп морозитиметься від Путіна максимально, доки той до нього не приповзе на колінах, навпочіпки – як завгодно,

– сказав полковник запасу.

Він вважає, що обраний президент США зробить усе можливе, щоб загнати Путіна під плінтус як таргана, щоб російський диктатор потім звідти випрошував у нього якісь крихти.

За його словами, такий висновок можна зробити із заяв, які останнім часом озвучує Трамп. До того ж доволі швидко відбулося узгодження між Байденом і Трампом питання збільшення постачання Україні військової допомоги. Якби щось було не так, то обраний президент США точно б не змовчав.

Тому, на його думку, такі жорсткі дії Трампа щодо Путіна, зокрема, надання нам великої кількості озброєння – це відповідь главі Кремля щодо того, що йому світить наступного року.

Бої за Покровськ

Полковник запасу зауважив, що зараз реально посилилася проблема під Покровськом. Російські загарбники пішли з півдня, до того ж широкою смугою. Вони намагатимуться оточити місто з півдня та вийти на захід.

Рвуться вони, звісно, на шахту "Красноармійську-Західну", яка зараз має назву "Покровська",

– заявив Світан.

За його словами, те, що росіяни почали розширювати це вклинення на південь від Покровська, свідчить, що вони серйозно налаштовані найближчим часом вийти на західні околиці міста й перерізати одну з основних ліній постачання нашого Покровського гарнізону. Йдеться про трасу Дніпро – Донецьк, яка проходить через Павлоград, Покровськ, Карлівку.