Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в сводке для 24 Канала заметил, что США значительно увеличили поставки Украине военной помощи.

Кстати Республиканец ответил, при каком условии Трамп может встретиться с Путиным

Трамп подготовил ответ Путину

Свитан отметил, что у Трампа сейчас слишком много препятствий, чтобы встречаться с Путиным. Любое замораживание боевых действий или мирные переговоры, пока российские военные находятся на нашей территории, будут капитуляцией Украины. А это также будет капитуляцией США, поскольку в таком случае американцы серьезно опозорятся.

Поэтому, я думаю, Трамп будет морозиться от Путина максимально, пока тот к нему не приползет на коленях, на корточках – как угодно,

– сказал полковник запаса.

Он считает, что избранный президент США сделает все возможное, чтобы загнать Путина под плинтус как таракана, чтобы российский диктатор потом оттуда выпрашивал у него какие-то крохи.

По его словам, такой вывод можно сделать из заявлений, которые в последнее время озвучивает Трамп. К тому же довольно быстро произошло согласование между Байденом и Трампом вопроса увеличения поставок Украине военной помощи. Если бы что-то было не так, то избранный президент США точно бы не промолчал.

Поэтому, по его мнению, такие жесткие действия Трампа в отношении Путина, в частности, предоставление нам большого количества вооружения – это ответ главе Кремля относительно того, что ему светит в следующем году.

Бои за Покровск

Полковник запаса заметил, что сейчас реально усилилась проблема под Покровском. Российские захватчики пошли с юга, к тому же широкой полосой. Они будут пытаться окружить город с юга и выйти на запад.

Рвутся они, конечно, на шахту "Красноармейскую-Западную", которая сейчас называется "Покровская",

– заявил Свитан.

По его словам, то, что россияне начали расширять это вклинение на юг от Покровска, свидетельствует, что они серьезно настроены в ближайшее время выйти на западные окраины города и перерезать одну из основных линий снабжения нашего Покровского гарнизона. Речь идет о трассе Днепр – Донецк, которая проходит через Павлоград, Покровск, Карловку.