Про це в етері 24 Каналу зазначив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, наголосивши, що справедливий мир передбачатиме повернення Україні кордонів 1991 року. Однак, з його слів, це не буде зроблено одноетапно.

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Про що заявив Трамп

Першочергово, зі слів громадського діяча, необхідно припинити вогонь по лінії фронту, далі – провести переговори між представниками США і Росії.

Пінкус висловив думку, що навряд чи Трамп побіжить зустрічатись з Путіним. Адже він не випадково призначив свого спецпредставника в особі Келлога, саме він, за переконанням Пінкуса, буде обговорювати з російською стороною умови перемир'я.

"Багато хто сьогодні розповсюджує чутки, не без допомоги російської пропаганди, що Трамп піде на угоду з Путіним та погодиться на його умови. А умови такі: відмовитися від Криму та 4-х областей в адміністративних межах, тобто передбачаючи й неокуповані зараз частини цих областей; аби Україна не вступала в НАТО; аби їй не надавалася військова допомога", – озвучив Пінкус.

Якщо Трамп погодиться на такі умови, тоді, на думку громадського діяча, це стане повним визнанням своєї поразки, а також загалом поразки США, Заходу. Тобто це буде нав'язування Україні умов російського диктатора.

А заради чого треба було воювати увесь цей час, пожертвувати тисячами життів українського покоління? Це недопустимо. Трамп може зустрітися з Путіним тільки в тому випадку, коли вже будуть узгоджені умови Заходу. А Трамп офіційно заявив, що будь-яка угода, якщо вона буде, не зачепить національні інтереси України,

– зауважив Пінкус.

Досягнути справедливого миру, на думку громадського діяча, одним кроком не вдасться, їх треба буде зробити багато. Зі слів Пінкуса, не випадкового новий президент США сказав, що сьогодні розв'язання питання щодо війни в Україні набагато складніше, ніж на Близькому Сході.

Пінкус підкреслив, що задовго до того, як Трамп офіційно стане президентом, а це відбудеться 20 січня 2025 року, він почав на повну силу ретельно працювати над різними варіантами досягнення своєї головної цілі – справедливості, а вона полягає в перемозі України.