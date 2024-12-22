Так, під час виступу на конференції в Аризоні, яку транслювала RSBN, новообраний президент США розповів, що Владімір Путін висловив бажання зустрітися із ним якнайшвидше, передає 24 Канал.

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Трамп не проти зустрічі із Путіним

Трамп наголосив, що він чекатиме на зустріч із російським диктатором, аби покласти кінець війні.

Крім того, політик заявив про мільйони загиблих солдатів. Втрати з обох сторін просто божевільні. Республіканець додав, що цього б ніколи не сталося, якби я він був президентом. "Цієї війни ніколи б не було", – додав він.