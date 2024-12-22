Так, во время выступления на конференции в Аризоне, которую транслировала RSBN, новоизбранный президент США рассказал, что Владимир Путин выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, передает 24 Канал.

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Трамп не против встречи с Путиным

Трамп подчеркнул, что он будет ждать встречи с российским диктатором, чтобы положить конец войне.

Кроме того, политик заявил о миллионах погибших солдат. Потери с обеих сторон просто сумасшедшие. Республиканец отметил, что этого бы никогда не произошло, будь он президентом. "Этой войны никогда бы не было", – добавил он.

Следует отметить, что ряд западных СМИ предсказывают встречу американского и российского лидеров в 2025 году. The Washington Post пишет, что Трамп и Путин "сойдутся в поединке" из-за вопроса мирного соглашения по Украине, которое каждый из них видит по-своему. Издание отмечает, что глава Кремля надеется воспользоваться президентством Трампа для достижения своих целей, включая ослабление НАТО и доминирование России над постсоветскими странами.