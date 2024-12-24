Про це розповів Кіт Келлог в інтерв'ю для Fox Business, повідомляє 24 Канал. За словами генерала, Трамп враховує досвід провальних спроб мирних домовленостей у рамках Мінського процесу.

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Справедливий, стійкий та безпечний мир

Келлог наголосив, що Трамп хоче припинити кровопролиття та забезпечити стабільність у регіоні.

Президент дуже послідовний у тому, чого він хоче: це мир, який буде справедливим, стійким і безпечним,

– зазначив він.

Водночас він розуміє важливість відносин зі своїми союзниками та очільником Кремля Владіміром Путіним.

Я вірю, що Дональд Трамп здатний завершити цей конфлікт і зробить це у відносно недалекому майбутньому,

– підсумував Келлог.

До слова, Дональд Трамп може збільшити допомогу Україні, але це залежить від подій, які скоро відбудуться. Зокрема, важливим є візит спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва.

До того ж нещодавно Трамп вкотре заявив, що закінчить війну в Україні та зупинить хаос на Близькому Сході. Він обіцяє, що не допустить "початку Третьої світової війни".