Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що позиція Трампа щодо війни в Україні ще остаточно не сформована. Багато що залежить від візиту спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, який прибуде до Києва у січні.

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В якому випадку Трамп дасть більше зброї

Як наголосив Самусь, візит Келлога до України покаже Трампу реальну картину, на яких позиціях стоять Україна та Росія. Тоді вже будуть конкретні дії.

Келлог має надати чітку картину, що українці стоять на таких позиціях, а росіяни – на ось таких. Щоб ці позиції зблизити та хоча б створити умови для припинення вогню – США мають зробити ось таке. Раніше Келлог опублікував концепцію про переговори. Якщо Росія не погоджується на припинення вогню, то США передають Україні усю необхідну зброю для продовження війни,

– сказав Самусь.

Важливо, аби Келлог пояснив Трампу, що Росія належить до вісі зла. І в жодному разі не можна йти на поступки диктатору Владіміру Путіну. Адже це будуть поступки КНДР, Ірану, Китаю, які підтримують Росію.

Усі ці країни є ворогами для Трампа. Якщо вийде все так пояснити для нього, то він почне діяти рішучіше. Якщо Путін посилює вісь зла, тоді Трамп буде підсилювати Україну. Але й вимагати від Європи, аби там більше вкладалися в озброєння та оборону,

– зауважив Самусь.

Нагадаємо, нещодавно Трамп вкотре заявив, що закінчить війну в Україні та зупинить хаос на Близькому Сході. Він обіцяє, що не допустить "початку Третьої світової війни".