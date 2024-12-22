Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ новообраного президента на конференції в Аризоні.

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Трамп знову заявив про закінчення війни в Україні

Під час свого виступу новообраний президент вкотре наголосив, що збирається закінчити війну в Україні. Також Трамп пишномовно додав, що "не допустить початку Третьої світової війни".

Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на Близькому Сході та обіцяю, що не допущу Третьої світової війни, до якої ми дуже близькі,

– заявив Трамп.

Республіканець також додав, що американцям варто готуватися до змін і "стати жорсткими". Мовляв, американські "міста руйнуються" через зростання злочинності, а з початком президентського терміну Трамп планує це зупинити.

Крім того, він заявив, що США втратили частину армії через події в Афганістані, однак і це Трамп планує виправити.

Під час виступу Трамп також заявив, що російський президент Владімір Путін висловив бажання зустрітися із ним якнайшвидше. Новообраний президент США додав, що також чекатиме на зустріч, щоб покласти край війні.