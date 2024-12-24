Об этом рассказал Кит Келлог в интервью для Fox Business, сообщает 24 Канал. По словам генерала, Трамп учитывает опыт провальных попыток мирных договоренностей в рамках Минского процесса.

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Справедливый, устойчивый и безопасный мир

Келлог отметил, что Трамп хочет прекратить кровопролитие и обеспечить стабильность в регионе.

Президент очень последователен в том, чего он хочет: это мир, который будет справедливым, устойчивым и безопасным,

– отметил он.

В то же время он понимает важность отношений со своими союзниками и главой Кремля Владимиром Путиным.

Я верю, что Дональд Трамп способен завершить этот конфликт и сделает это в относительно недалеком будущем,

– подытожил Келлог.

К слову, Дональд Трамп может увеличить помощь Украине, но это зависит от событий, которые скоро состоятся. В частности, важным является визит спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киев.

К тому же недавно Трамп в очередной раз заявил, что закончит войну в Украине и остановит хаос на Ближнем Востоке. Он обещает, что не допустит "начала Третьей мировой войны".