Так, роль очільника Кремля як модератора у відносинах еліт країни-агресорки слабне і він вже не настільки контролює все, що відбувається в Росії. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Чи може хтось в Кремлі взяти ініціативу у свої руки

Так, між власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та російським міноборони є конфлікт. Це заважає їхній роботі, оскільки на війні має бути консолідація. Путін мав би розуміти, коли це можна допустити, а коли треба змусити підлеглих діяти разом.

Утім, російський диктатор не може запобігти розвитку цієї історії, оскільки вже не настільки контролює те, що відбувається у держапараті та країні. Його влада слабне й ця "бійка між підлеглими" є результатом об'єктивних умов.

Галлямов зауважив, що очільник Кремля є не гнучкою особою і вже звик керувати людьми, створюючи противаги. Путін звик, що це той шлях, який приносить успіх і не може перелаштуватися.

Путін – впертий і продовжує діяти неадекватно до обставин. Можливо у цього є його давня звичка, тобто він не просто не може цьому (конфліктам у Кремлі – 24 Канал) завадити, а можливо не дуже й хоче,

– зазначив російський опозиційний політтехнолог.

Утім, на його думку, наразі ніхто в Кремлі не може взяти на себе роль модератора еліт країни-агресорки. Так, система дедалі розпадається і в ній більшає хаотичного.

"Ефективність державного апарату зменшується. Завдання, що поставлені перед військовими, пресслужбами, економікою – не вирішуються. Або ж вирішуються з ефективністю, що зменшується", – сказав Галлямов.

Він додав, що дуже відчутний контраст між ефективною роботою українського державного апарату і російського. У країні-агресорці ж дедалі зростає хаотичність.

Галлямов про безладдя в Кремлі: дивіться відео

Пригожин руйнує державний апарат Росії

Крім того, Пригожин, який перехоплює "пальму першості" у Путіна в частині формування порядку денного, руйнує російський державний апарат. Так, на початку осені російський диктатор фактично діяв за вказівками власника ПВК "Вагнера" щодо кадрових змін у військовому командуванні.

З іншого боку, якщо говорити про політичну складову, то тут Пригожин відіграє вже не таку однозначну роль. Він звісно "розмахує кувалдою" та лякає російський істеблішмент. До того ж він налаштований зараз достатньо проти Путіна і вже можна було б очікувати від нього якихось антипутінських дій,

– зазначив російський опозиційний політтехнолог.

На його думку, страх безладдя у владі матеріалізується "кувалдою Пригожина". І по суті це єдина умова, яка утримує еліти від виходу з підпорядкування. Тобто у певному сенсі наразі Пригожин стабілізує режим Путіна.

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Утім, у довгостроковій перспективі власник ПВК "Вагнера" підриває основи режиму та руйнує його соціальну базу. Так, він відкрито погрожує адміністрації Путіна, підриваючи його авторитет в країні.

"Шлейф сакральної влади падає. Оскільки влада, яку у публічному просторі звинувачує якийсь злочинець і вона мовчить – це вже така собі влада. Руйнується вертикаль влади. З цього боку, у стратегічному плані Пригожин відіграє негативну роль для Путіна", – підсумував Галлямов.