У грудні 2022 року Путін намагався пояснити, чому боїться виголосити свою маразматичну промову. У Кремлі заявили, що бункерний дід хоче "краще розібратися у ситуації".

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Жодних деталей наразі не розкривають. Ймовірно, Путін ще й сам не знає, про що брехатиме цього разу. Можливо, у Кремлі ще й не визначилися, кого покажуть цього разу. Підлатають справжнього бункерного діда чи випустять на арену цирку його двійника.

А чи Путін – "справжній"?