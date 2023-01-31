Путін звернеться до федеральних зборів / Колаж 24 каналу
Владімір Путін у грудні 2022 року переніс своє звернення до федеральних зборів Росії. Тоді він намагався висидіти у бункері хоч якісь хороші для Росії новини. Однак таких не було й не буде. Водночас Путін все ж вирішив "вєщати".
Жодних деталей наразі не розкривають. Ймовірно, Путін ще й сам не знає, про що брехатиме цього разу. Можливо, у Кремлі ще й не визначилися, кого покажуть цього разу. Підлатають справжнього бункерного діда чи випустять на арену цирку його двійника.