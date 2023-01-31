Водночас кримінальний суд у Гаазі не може порушити справу проти бункерного діда за звірства Росії в Україні. Станом на січень 2023 року ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут.
Зверніть увагу Путін повторює долю Гітлера, тому йтиме до кінця, поки свої ж не усунуть, – політолог
Саме на підставі Римського статуту Міжнародний кримінальний суд здійснює свою діяльність. Україна підписала статут ще у 2000 році. Водночас досі не ратифікувала його. Тим часом Росія відкликала свій підпис.
Через те, що ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не може переслідувати в судовому порядку злочин агресії. Він також не може переслідувати в судовому порядку очільників держав, таких як Путін, або проводити заочні судові процеси над його вищими міністрами,
– мовиться у повідомленні.
ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру
Усі цивілізовані країни допомагають Україні боротися за свою свободу. Зокрема, Євросоюз шукає, як притягнути до відповідальності країну-терористку. ЗМІ повідомляють, що ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії.
У січні 2023 року повідомили, що Європарламент вже проголосував за трибунал для Владіміра Путіна і Алєксандра Лукашенка.