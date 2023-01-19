Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України, пише 24 Канал. За такі злочини відповідає вище керівництво країни.

Зверніть увагу Україна анонсувала голосування в ООН за спецтрибунал для Росії

Для Росії і Білорусь створять трибунал за аналогією з Нюрнберзьким процесом

"За" було віддано 472 голоси, "проти" – 19, утрималися – 33.

У резолюції Європарламенту йдеться, що ЄС та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії.

Європарламент вирішив, що спеціальний трибунал, за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, має створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН.

Подібні трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН і для судового переслідування осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів у колишній Югославії та в Руанді.

Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя та має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до Міжнародного кримінального суду.

Євродепутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише Путіна, а й Лукашенка та керівництво Білорусі.

Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Владіміра Путіна та політичного і військового керівництва Російської Федерації, але й Александра Лукашенка та політичного і військового керівництва Білорусі, як ​​держави-співучасника, з території якої і за матеріально-технічної підтримки якої Російська Федерація веде свою агресивну війну проти України,

– сказано в документі.

У Європарламенті наголосили, що підготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу "має розпочатися без зволікання" і зосередитись на створенні механізмів для спеціального трибуналу у співпраці з Україною та підтримати українські і міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому спеціальному трибуналі.

Крім того, Європарламент хоче створити тимчасову прокуратуру для розслідування та переслідування майбутнім спецтрибуналом злочину агресії проти України.

У ЄС хочуть стягнути російські кошти на користь України

Європарламент закликав Євросоюз та його партнерів обговорити правові шляхи використання заморожених активів Центробанку РФ як репарацій за порушення Росією міжнародного права в Україні.

Зокрема, розглянути потенційну відмову у захисті суверенного імунітету цих активів у зв'язку із тяжкістю правопорушень. Без зняття імунітету про конфіскацію громадських російських активів йтися не може.

Зеленський відреагував на резолюцію

Президент Володимир Зеленський прокоментував резолюцію Європейського парламенту. Глава держави закликав підтримати резолюцію.

Також Зеленський наголосив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за війну.

"Вітаю ухвалення резолюції Європарламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти", – заявив Зеленський.