В то же время уголовный суд в Гааге не может возбудить дело против бункерного деда за зверства России в Украине. По состоянию на январь 2023 года ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав.

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Именно на основании Римского устава Международный уголовный суд осуществляет свою деятельность. Украина подписала устав еще в 2000 году. В то же время, до сих пор не ратифицировала его. Тем временем Россия отозвала свою подпись.

Из-за того, что ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав, МКС не может преследовать в судебном порядке преступление агрессии. Он также не может преследовать в судебном порядке глав государств, таких как Путин, или проводить заочные судебные процессы над его высшими министрами,

– говорится в сообщении.

Важно! Украина инициирует создание специального трибунала. В то же время, чтобы это реализовать, нужно одобрение Совбеза ООН (Россия может применить право вето) или Генассамблеи ООН.

ЕС хочет создать специальную прокуратуру

Все цивилизованные страны помогают Украине сражаться за свою свободу. В частности, Евросоюз ищет, как привлечь к ответственности страну-террориста. СМИ сообщают, что ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений России.

В январе 2023 года сообщили, что Европарламент уже проголосовал за трибунал для Владимира Путина и Александра Лукашенко.