Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Путин сейчас находится примерно в таком же состоянии, как Гитлер в 1945 году. В этом смысле глава Кремля повторяет судьбу Гитлера.
Обратите внимание Путин сейчас в затруднительном положении, он торгует последним страхом Запада, – политолог
Он вспомнил, что когда Вторая мировая война была уже очевидно проиграна, и немецкие военные это понимали с 1944 года – с открытия второго фронта, они пробовали устранить Гитлера.
"Но Гитлер цеплялся до конца за какие-то иллюзорные надежды. Известно из мемуаров, как он, сидя в бункере, время от времени впадал в депрессию, а затем вдохновлялся какими-то надеждами: мол, Рузвельт (32-й президент США – 24 Канал) умер, возможно, теперь коалиция развалится. Это уже был 1945 год - ему жить оставалось недели, а он еще на что-то надеялся", - вспомнил он.
Что ждет Путина после поражения в войне: смотрите видео
Путин тянет свое окружение на эшафот
По мнению политолога, Путин сейчас в похожей ситуации. У него нет другого выхода, как продолжать воевать, потому что отступить он не может – это означает для него полный крах.
Поэтому он будет переть до конца, пока его не устранит свое же окружение. Как известно, на Гитлера не удалось покушение летом 1944 года. Но с Путиным, думаю, свои сработают более эффективно,
– предположил он.
Игорь Эйдман подчеркнул, что другого варианта выжить у окружения Путина не будет. Они же имеют серьезные планы построить своих детей и внуков. А Путин тянет их на эшафот, и они в какой-то момент решат от него избавиться.
Что происходит в России: мнения экспертов
- Военный обозреватель Роман Бочкала уверен, что Путин не оставляет надежды получить хоть малейшие успехи в войне. Его главное оружие - солдаты, ведь они закончатся не так быстро, как боеприпасы и ракеты. Повторное наступление – это единственная возможность Путина остаться у власти.
- Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что российский диктатор все еще остается самым сильным "игроком" в Кремле. Однако не такой безусловный лидер для россиян, как был до начала войны против Украины. Да, роль главы Кремля как модератора в отношениях элит страны-агрессорки слабеет и он уже не столь контролирует все, что происходит в России.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что западные политики уже давно поняли – Путин должен проиграть в войне против Украины. Никто не будет делать так, чтобы диктатор "сохранил свое лицо". Даже тот же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путину нужно судить.