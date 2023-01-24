Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, в России уже готовят к этому общественное мнение, чтобы оправдать такое решение.

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Кто выступает за закрытие границ

Игорь Эйдман рассказал, что в России идет нагнетание по поводу возможного закрытия границ и второй волны мобилизации. Кроме этого, часть руководящей верхушки уже сейчас требует как закрытия границ, так и мобилизации всех ресурсов для войны.

Есть существенные серьезные силы, которые хотят уже сейчас ввести ограничительные меры против выезда из страны, репрессивные меры против тех, кто пытается уклониться от мобилизации, в том числе не только мобилизации на войну, но и экономической и политической мобилизации. Происходит сплочение российского общества в единый военный лагерь,

– сказал Эйдман.

Политолог отметил, что среди выступающих за такие жесткие мероприятия это: Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

Политолог Игорь Эйдман рассказал, как будут закрывать границы в России: смотрите видео

Уже сейчас в России хотят ввести резервацию выезда за границу. По мнению социолога, это произойдет параллельно с введением второй волны мобилизации для того, чтобы закрыть в России граждан призывного возраста.

Когда это произойдет – пока неясно. У российских властей есть военно-технические проблемы, потому что даже тех "мобиков", которых уже мобилизовали, они не могут нормально снарядить боевым оружием и просто не могут содержать, кормить, поить, одевать, предоставлять амуницию и так далее,

– отметил Эйдман.

Учитывая это, политологу непонятно, как они проведут вторую волну мобилизации и что будут делать с мобилизованными.

Скорее всего, если бы они сейчас это провели, то им пришлось бы, как это было октябре, людей бросать с голыми руками в окопы и смысла от такой мобилизации с военной точки зрения было бы очень мало,

– сказал политолог.

По его мнению, эта мобилизация все-таки будет, но тогда когда Россия будет готова с военно-технической точки зрения.

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