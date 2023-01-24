Российским оккупантам не удается добиться успехов на поле боя, поэтому они продолжают мобилизацию военнообязанных мужчин, в частности, на оккупированных территориях нашего государства. Одно из американских изданий со ссылкой на свои источники у власти констатировало, что Кремль за последние несколько месяцев отправил на войну несколько тысяч солдат.
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"Вторая армия мира" очень плохо снаряжена
Как сообщают в CNN, авторитетный военный чиновник США отметил, что российские военные имеют плохую амуницию, недостаточно подготовлены к боевым действиям и их, очевидно, прямо-таки бросают на забой в наше государство.
Россия отправила войска в качестве замены или усиления существующих подразделений вместо вновь организованных и сплоченных подразделений. Войска начали прибывать на поле боя после того, как Россия мобилизовала 300 000 новых военнослужащих в октябре,
– также вспомнил чиновник.
В то же время журналисты отметили, что недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли озвучил цифру более 100 000 человек, говоря о потерях в российской армии. По сути, эти данные абсолютно совпадают с тем, какую информацию публикует Генштаб.
Россия безрезультатно пытается взять Бахмут: последние новости
- Ситуация на поле боя, в частности, на Востоке нашего государства, все еще остается сложной. Больше всего Кремлю хочется оккупировать Бахмут, однако российским военным не удается это сделать на протяжении уже многих месяцев.
- В Министерстве обороны США отметили, что Путин любой ценой готов взять этот населенный пункт в окружение, потому и бросает на штурм города десятки тысяч мобилизованных.
- Кроме того, в командовании украинской армии заметили любопытную тенденцию. Почему-то Кремль отправляет на фронт как раз неопытных новомобилизованных военных, в то время, когда настоящие "профессионалы" остаются в тылу. Логику такой "тактики" понять очень тяжело, но очевидно, что она на руку украинской армии.