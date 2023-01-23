Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, качественным подкрепление будет назвать сложно.
Интересно У Путина заявили, что указ о мобилизации в России до сих пор действителен
Как продвигаются дела с мобилизацией в России
Олег Жданов рассказал, что, по данным украинской разведки, в России уже почти все готово для проведения новой волны мобилизации.
"Россия сможет сформировать дополнительные батальоны в каждом полку. Если раньше их было три, то сейчас будет четыре-пять", – объяснил он.
По его словам, это говорит о том, что россияне создают человеческий резерв в каждом полку.
Они не могут сегодня формировать новые части: нет техники и вооружения. Однако человеческий резерв могут,
– подчеркнул военный эксперт.
Жданов отметил, что вместо убитых и раненых военных будут прибывать новые на их место.
"По такому принципу и будет комплектовать Россия свои воинские части на территории Украины. Именно для этого и будет назначена вторая волна мобилизации", – подчеркнул он.
По его мнению, мобилизация в России потихоньку начинает набирать обороты.
Олег Жданов рассказал, что будет с мобилизованными россиянами: смотрите видео
Обучение мобилизованных россиян
Олег Жданов отметил, что учить мобилизованным россиянам особо никто не будет. Их будут комплектовать в команды и отправлять в воинские части.
"Мое предсказание, что дальше будет формировать что-то по типу полковых школ, как это было в годы Второй мировой войны", – подчеркнул он.
По словам военного эксперта, такое практиковалось и до Второй мировой войны. В частности, полк сам себе учил бойцов.
Я думаю, что вряд ли они смогут качественно подготовить здесь этот мобилизационный резерв,
– рассказал он.
Жданов добавил, что россияне гибнут каждый день и пополнять резерв нужно оперативно.
Какие еще проблемы в России
Олег Жданов, опираясь на данные ГУР, подчеркнул, что высокоточных ракет России хватит на проведение двух-трех массированных ударов количества более 80 ракет.
"В этом плане у них есть дефицит", – подтвердил он.
К тому же, по словам военного эксперта, есть небольшие недоразумения внутри российского руководства.
Что касается Евгения Пригожина, то мы наблюдаем, что его пытаются убрать. Не факт, что убрать физически, а факт, что политически,
– рассказал он.
По его мнению, таким образом руководителя ПИК "Вагнера" пытаются "засунуть назад за кулисы", чтобы он не маячил на политическом олимпе России.
Что не так с Путиным
Кроме этого, проблемы и у самого президента России Владимира Путина. Он находится на лечении.
"Сначала его вроде бы лечили израильские врачи, потом китайские, теперь опять же как израильские. Медицина оказывает ему максимальную поддержку в борьбе с теми заболеваниями, которые у него есть", – отметил Жданов.
Однако российский диктатор и здесь не может себе найти места и бросается от одного врача к другому с учетом того, что подходы у израильских и китайских медиков разные.
Мобилизация в России: последние новости
- Россия продолжает мобилизацию на войну против Украины. Ожидаемо, российские граждане не прочь воевать, а потому с мобилизацией в 300 тысяч Россия справилась довольно быстро.
- Украинская разведка заявила, что Россия хочет создать 2-миллионную армию Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные "реформы" в российской армии в течение 2023-2026 годов и рассказал, что численность личного состава вырастет до 1,5 миллиона человек.
- Эксперты Института изучения войны ISW предполагали, что Путин объявит полную мобилизацию во время выступления 18 января, но этого не произошло.