Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, качественным подкрепление будет назвать сложно.

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Как продвигаются дела с мобилизацией в России

Олег Жданов рассказал, что, по данным украинской разведки, в России уже почти все готово для проведения новой волны мобилизации.

"Россия сможет сформировать дополнительные батальоны в каждом полку. Если раньше их было три, то сейчас будет четыре-пять", – объяснил он.

По его словам, это говорит о том, что россияне создают человеческий резерв в каждом полку.

Они не могут сегодня формировать новые части: нет техники и вооружения. Однако человеческий резерв могут,

– подчеркнул военный эксперт.

Жданов отметил, что вместо убитых и раненых военных будут прибывать новые на их место.

"По такому принципу и будет комплектовать Россия свои воинские части на территории Украины. Именно для этого и будет назначена вторая волна мобилизации", – подчеркнул он.

По его мнению, мобилизация в России потихоньку начинает набирать обороты.

Олег Жданов рассказал, что будет с мобилизованными россиянами: смотрите видео

Обучение мобилизованных россиян

Олег Жданов отметил, что учить мобилизованным россиянам особо никто не будет. Их будут комплектовать в команды и отправлять в воинские части.

"Мое предсказание, что дальше будет формировать что-то по типу полковых школ, как это было в годы Второй мировой войны", – подчеркнул он.

По словам военного эксперта, такое практиковалось и до Второй мировой войны. В частности, полк сам себе учил бойцов.

Я думаю, что вряд ли они смогут качественно подготовить здесь этот мобилизационный резерв,

– рассказал он.

Жданов добавил, что россияне гибнут каждый день и пополнять резерв нужно оперативно.

Какие еще проблемы в России

Олег Жданов, опираясь на данные ГУР, подчеркнул, что высокоточных ракет России хватит на проведение двух-трех массированных ударов количества более 80 ракет.

"В этом плане у них есть дефицит", – подтвердил он.

К тому же, по словам военного эксперта, есть небольшие недоразумения внутри российского руководства.

Что касается Евгения Пригожина, то мы наблюдаем, что его пытаются убрать. Не факт, что убрать физически, а факт, что политически,

– рассказал он.

По его мнению, таким образом руководителя ПИК "Вагнера" пытаются "засунуть назад за кулисы", чтобы он не маячил на политическом олимпе России.

Что не так с Путиным

Кроме этого, проблемы и у самого президента России Владимира Путина. Он находится на лечении.

"Сначала его вроде бы лечили израильские врачи, потом китайские, теперь опять же как израильские. Медицина оказывает ему максимальную поддержку в борьбе с теми заболеваниями, которые у него есть", – отметил Жданов.

Однако российский диктатор и здесь не может себе найти места и бросается от одного врача к другому с учетом того, что подходы у израильских и китайских медиков разные.

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