Так, после непродолжительной подготовки мобилизованных оккупантов направляют в зону ведения боевых действий в Украине. В скором времени в России могут объявить проведение новой волны мобилизации.

Обратите внимание Мобилизация 500 тысяч человек создаст проблемы для России, – обозреватель

Россия пытается создать 2-миллионную армию

В военной разведке Украины заявили, что в России в ближайшие дни объявят о проведении очередной волны мобилизации. В вооруженные силы страны-оккупанта попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит им создать стратегические резервы.

В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров,

– отметили в разведке.

Важно! Масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых Россией, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

Мобилизация в России: последние новости