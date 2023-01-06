Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, у России есть возможности производить определенные виды ракет, проводить полную мобилизацию, но о производстве танков, артиллерии и другой тяжелой техники речи не идёт.

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Локализация мобилизованных

Александр Антонюк отметил, что Украине лучше перенести хотя бы часть войны на территории России, чтобы сдержать тот мобилизационный ресурс, который Россия планирует применить в войне.

Одна из стратегических наших задач – это перевести основную категорию боевых действий, хотя бы на уровне "хлопка" и разных противостояний, на территорию врага, таким образом локализуя даже этот мобилизационный ресурс,

– сказал политолог.

Антонюк убежден, что мобилизация в России начнется ориентировочно 5 января, но даже если она не будет объявлена, она будет происходить фактически.

"И сам факт сегодня, что действительно Россия пошла на непопулярный шаг, которая в 2022 году в начале широкомасштабной войны отвергала проведение тотальной мобилизации, говорит о том, насколько плохи дела в России", - сказал политолог.

Почему Буданов выходит в медиа

В последнее время представители украинских спецслужб, которые, казалось бы, не должны быть публичными, стали чаще появляться в медиа. Александр Антонюк связывает это с необходимостью показать миру, насколько ВСУ и украинское общество готовы воевать.

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То, что глава ГУР Кирилл Буданов начал давать интервью и прогнозировать дальнейшее течение войны означает четкую аргументированную готовность Украины побеждать в войне.

Также эту медийную активность политолог связывает с ростом количества спикеров в информационном поле, которые генерируют очень много мнений, а слова украинских чиновников обсуждают в первую очередь и транслируют официальную позицию государства.

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