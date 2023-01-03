Сколько россиян посмотрели обращение Резникова
Охват уже – миллионы. Две наиболее заряженные группы – российские либералы и активные "роснацисты" – охвачены плотно и ждут: сбудется предупреждение или нет. И вот тут моментик.
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Если российские власти, согласно плану, закроют границу (конец этой – начало следующей недели) и через пару недель запустят новую волну мобилизации, то возникнет ситуация, о которой прямо пишут "роснацисты". Мол: "Зачем нам вообще слушать нелепого человека в зеленой одежде по фамилии Шойгу, если главные новости – не от него, а он через слово врет?".
У Кремля – безысходность с мобилизацией
Если же российские власти будут пытаться сохранить остатки лица своему военному начальству и отложат реализацию плана – откладывать нужно не менее чем на 3 – 4 недели, то у них начнется сбой по срокам. Им придется решать запланированные задачи меньшими силами и средствами. А значит – больше потерь у них и меньше – у нас. Больше вероятность провала у них.
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Оккупанты могут отомстить украинцам за разрушенные планы
Рефлекторной реакцией Кремля на текущую ситуацию в инфополе будет продолжение интенсивных обстрелов наших городов. Любой ценой. "Мопеды" будут прилетать десятками каждую ночь, пока не закончится новая партия. Будут вкрапления ракет.
Кремлю нужно показывать российскому населению хоть какое-то подобие динамики и забивать эфир в праздники. Ничего другого попросту нет.
Так что в ближайшие дней 10 стоит быть особенно осторожным, но помнить – эти истерические обстрелы с эффективностью близкой к нулю технически не могут продолжаться долго. Чем бездарнее россияне сожгут иранские дроны, тем грустнее им будет на фронте.