Скільки росіян подивилися звернення Резнікова

Охоплення вже – мільйони. Дві найбільш заряджені групи – російські ліберали та активні "роснацисти" – охоплені щільно і чекають: збудеться попередження чи ні. І ось тут момент.

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Якщо російська влада, згідно з планом, закриє кордон (кінець цього – початок наступного тижня) і за кілька тижнів запустить нову хвилю мобілізації, то виникне ситуація, про яку прямо пишуть "роснацисти". Мовляв: "Навіщо нам взагалі слухати безглузду людину в зеленому одязі, на прізвище Шойгу, якщо головні новини – не від нього, а він через слово бреше?".

У Кремля – безвихідь з мобілізацією

Якщо ж російська влада намагатиметься зберегти залишки обличчя своєму військовому начальству і відкладе реалізацію плану – відкладати треба не менше, ніж на 3 – 4 тижні, – то у них почнеться збій термінів. Їм доведеться вирішувати заплановані завдання меншими силами та коштами. А значить – більше втрат у них і менше – в нас. Більша ймовірність провалу у них.

Інцидент у Макіївці також підштовхуватиме до перенесення. Бо запускати нову хвилю мобілізації на тлі інформації про перетворення орди "мобіків" на фарш через тупість командування – ну, таке. Будуть незаплановані витрати. Особливо – у великих містах, де пошириться інформація про Макіївку. До мешканців цих міст випадково і звернувся Резніков. Ну, чи не випадково.

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Окупанти можуть помститися українцям за зруйновані плани

Рефлекторною реакцією Кремля на поточну ситуацію в інфополі буде продовження інтенсивного обстрілу наших міст. За будь-яку ціну. "Мопеди" прилітатимуть десятками щоночі, поки не закінчиться нова партія. Будуть вкраплення ракет.

Кремлю треба показувати російському населенню хоч якусь подібність динаміки та забивати ефір на свята. Нічого іншого просто немає.

Так що впродовж наступних 10 днів варто бути особливо обережним, але пам'ятати – ці істеричні обстріли з близькою до нуля ефективністю технічно не можуть тривати довго. Чим бездарніше росіяни спалять іранські дрони, тим сумніше їм буде на фронті.