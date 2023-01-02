Під завалами живих майже нуль. Вражаюча точність артилерії ЗСУ.
Актуально Як "концерт Кобзона" у Макіївці показав всім, що у росіян – безвихідь
Коли почалася "вечірка" у Макіївці
У місцевих чатах пишуть про прильоти:
- о 23:57,
- о 23:59,
- о 00:00.
Мавпи тільки горілку в стакани налили, але випити не встигли. Що там по символізму, Путіне?
Кажуть, тільки "200-х" близько 600 "мавп". Це ціла БТГ! Якщо утилізація піде такими темпами, скоро за мертвих окупантів будуть давати вже не "Лади", а ролики або швидкохідні лапті.
Росіянам варто боятися місцевих в Макіївці
Ще цікаво про інформатора. Теоретично, це могла бути й аеророзвідка, але реальнішою виглядає наводка когось з місцевих. Причому, навряд чи це випадкова людина. Ракети "Хаймарсів" дорогі. ЗСУ навряд би ризикнули просто влупити три ракети за інформацією якогось лівого чувака.
Армія Росії в Україні приречена. Навіть там, де вони панують давно, наші люди є. І вони будуть мститися окупантам.
Училище в Макіївці до та після Нового року / Колаж Сергія Марченка