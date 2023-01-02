Під завалами живих майже нуль. Вражаюча точність артилерії ЗСУ.

Актуально Як "концерт Кобзона" у Макіївці показав всім, що у росіян – безвихідь

Коли почалася "вечірка" у Макіївці

У місцевих чатах пишуть про прильоти:

о 23:57,

о 23:59,

о 00:00.

Мавпи тільки горілку в стакани налили, але випити не встигли. Що там по символізму, Путіне?

Кажуть, тільки "200-х" близько 600 "мавп". Це ціла БТГ! Якщо утилізація піде такими темпами, скоро за мертвих окупантів будуть давати вже не "Лади", а ролики або швидкохідні лапті.

Росіянам варто боятися місцевих в Макіївці

Ще цікаво про інформатора. Теоретично, це могла бути й аеророзвідка, але реальнішою виглядає наводка когось з місцевих. Причому, навряд чи це випадкова людина. Ракети "Хаймарсів" дорогі. ЗСУ навряд би ризикнули просто влупити три ракети за інформацією якогось лівого чувака.

Скоріше за все, людина перевірена, надійна. А значить, вона залишається в Макіївці й може розвідати ще більше жирних цілей.

Армія Росії в Україні приречена. Навіть там, де вони панують давно, наші люди є. І вони будуть мститися окупантам.



Училище в Макіївці до та після Нового року / Колаж Сергія Марченка