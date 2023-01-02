Под завалами живых почти ноль. Впечатляющая точность артиллерии ВСУ.

Актуально Как "концерт Кобзона" в Макеевке показал всем, что у россиян – безысходность

Когда началась "вечерка" в Макеевке

В местных чатах пишут о прилетах:

в 23:57,

в 23:59,

в 00:00.

Обезьяны только водку в стаканы налили, но выпить не успели. Что там по символизму, Путин?

Говорят, только "200-х" около 600 "обезьян". Это целая БТГ! Если утилизация пойдет такими темпами, скоро за мертвых оккупантов будут давать уже не "Лады", а ролики или быстроходные лапти.

Россиянам следует бояться местных в Макеевке

Еще интересно об информаторе. Теоретически, это могла быть и аэроразведка, но более реальной выглядит наводка кого-то из местных. Причем вряд ли это случайный человек. Ракеты "Хаймарсов" дорогие. ВСУ вряд ли бы рискнули просто запустить три ракеты по информации какого-то левого чувака.

Скорее всего, человек проверен, надежен. А значит он остается в Макеевке и может разведать еще больше жирных целей.

Армия России в Украине обречена. Даже там, где они властвуют давно, наши люди есть. И они будут мстить оккупантам.



Училище в Макеевке до и после Нового года / Коллаж Сергея Марченко