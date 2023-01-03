Спеціальний трибунал може дати несподівані та оперативні результати

Попри скептицизм, зокрема, й прокурора Міжнародного кримінального суду Карім Хана, юридичні контури Спеціального трибуналу будуть закладені ще на початку 2023 року.

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На рівні Генеральної Асамблеї ООН буде ухвалено відповідну резолюцію. Залежно від масштабів її підтримки, зокрема й географічних, конкретизується архітектура органу, його зв'язки з чинними міжнародними та регіональними інституціями та особливості діяльності.

При цьому, залежно від міжнародної політичної кон'юнктури та ситуації на фронті, діяльність Спеціального трибуналу може продемонструвати несподівано оперативні та ефективні результати. Вочевидь, про вирок Путіну не йдеться, однак, ордер на його арешт вже не здається чимось фантастичним.

Міжнародний кримінальний суд

До початку повномасштабного вторгнення прогнози щодо строків проведення розслідування ситуації в Україні не навіювали оптимізму. Однак з 24 лютого 2022 року МКС продемонстрував рішучість притягнути до відповідальності хоча б частину "поганих хлопців та дівчат", які перебувають на вершині вертикалі вчинення міжнародних злочинів.

Карім Хан та його команда діють тихо, за що часто критикуються. Однак перелік діянь, в яких МКС вбачає наявність елементів воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, розширюється. У 2023 році це може відобразитися в ініціюванні перших справ щодо конкретних осіб з усіма відповідними наслідками.

Міжнародний суд ООН

У 2023 році сприятливими для України можуть бути не лише проміжні рішення у справі щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Можливі й перші результати розгляду справи за двома іншими міжнародними договорами:

Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,

Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.

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Передусім, можна очікувати більш рішучих дій у контексті:

невиконання агресоркою наказів Суду щодо тимчасових заходів,

пришвидшення строків розгляду у зв'язку з нещодавно винесеним рішенням Окружного суду Гааги у справі про збиття рейсу MH17,

вступу в справу інших держав у ролі третіх сторін.

Що стосується Конвенції про заборону геноциду, доцільним було б розширити юрисдикцію Суду на розгляд діянь Росії, які мають ознаки елементів цього злочину. Але очікувати, що Суд зробить це за власною волею – не слід.

Інші органи ООН

Справжньою перемогою для України стало б позбавлення Росії місця в Раді Безпеки, враховуючи той факт, що агресорка окупувала його так само незаконно, як і території нашої держави. Втім, більш реалістичним видається призупинення або позбавлення Росії права вето. Щонайменше, щодо збройного конфлікту з Україною.

Слід очікувати нових звітів Незалежної комісії з розслідування, створеної резолюцією Ради з прав людини. У них будуть зафіксовані не лише порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права про права людини, але й окремі міжнародні злочини.

Окрім того, можуть бути створені нові органи, які забезпечать невідворотність відповідальності для міжнародних злочинців та Росії як держави. Мовиться про спеціальних доповідачів або комісії зі встановлення фактів.

Залежно від розставляння сил на міжнародній арені та ситуації на полі бою в найсприятливішому випадку можна очікувати активізації вирішення питання з репараціями та справедливої компенсації жертвам злочинів Росії.

Європейський суд з прав людини

Попри вигнання Росії з Ради Європи, що відобразилося на юрисдикції ЄСПЛ, Суд залишатиметься важливим механізмом захисту прав жертв. Мовиться і про індивідуальні скарги, які відповідають критеріям прийнятності, так і міждержавні.

При цьому окремі з 5 справ України проти Росії можуть продемонструвати нові результати у 2023 році у формі проміжних рішень щодо наявності юрисдикції. Що стосується індивідуальних скарг, то продовжуватиметься розгляд порушень, які Росія вчинила з 2014 року.

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Винесені рішення, які держава-агресорка виконувати не поспішатиме, сприятимуть пришвидшенню конфіскації та перепрофілюванню російських активів. Це матиме позитивний довгостроковий ефект у контексті репарацій.

Врешті, залежно від ситуації у самій Росії та її прагнення знову увійти в лоно європейських демократій, можливим є диво повернення до Ради Європи ще у 2023 році. Важливою вимогою для цього стане виконання рішень ЄСПЛ. До того в Суді з російського час від часу з'являтимуться тільки скарги олігархів та політиків на "непосильні тяготи" санкцій та конфіскацію яхт.

Лише фундамент для перемоги

Враховуючи особливості функціонування міжнародного правосуддя, очікувати у 2023 році завершення розгляду всіх справ та притягнення до відповідальності всіх винних осіб та Росію як державу, не слід. Для цього потрібні роки, а потім ще роки – для виконання винесених рішень.

Утім, здобутки 2023 закладуть міцний фундамент забезпечення невідворотності відповідальності із дотриманням жертво-центричного підходу. Водночас зростання ваги України на міжнародній арені буде пропорційним пришвидшенню реакції на юридичному фронті.