Без сумніву, що Путін є одним з тих російських політиків, які повинні понести відповідальність за війну проти нашої держави. У цьому, зокрема, впевнений колишній прокурор у справі президента Югославії Слободана Мілошевича.

Читайте також "Путін приймав таблетки": розвідники пояснили рішення глави Кремля розпочати війну

"Ланцюжок веде до Путіна"

Джефрі Найс назвав дії Путіна та його армії злочинами проти людства, тому що навіть під час війни цивільних в жодному разі не можна бомбити та вбивати. Водночас він підкреслив, що російський президент винен у тому, що не реагує на злочини своїх військових.

Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається з телевізійних повідомлень – як і всі ми. Але він не наказав (своїм військовим – 24 Канал) повернутися, щоб розслідувати злочини. Він винний,

– сказав юрист.

Окрім того, він констатував, що здивований, бо інші прокурори, політики та юристи не говорять про трибунал для Путіна так вільно й відкрито, як він.

Чому Путіну не хочуть готувати трибунал

Джефрі Найс також припустив, що російський диктатор у майбутньому може отримати імунітет, якщо світова спільнота вчасно не засудить його дії.

Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за ці злочини,

– наголосив він.

Читайте також Путін став тягарем: Давидюк припустив, чи доживе глава Кремля до Гааги

Також він поставив питання щодо того, чому міжнародна прокуратура не поспішає з розслідуванням. За його словами, можливо, світова спільнота не хоче братися за організацію трибуналу для Путіна через політичні вигоди.

"Політичні вигоди" – це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якій буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя,

– констатував Найс.

Водночас він додав, що, на його думку, суд може розпочатися "хоч завтра", і його мають вести українці – і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не є обов'язковою.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд, який веде розслідування злочинів під час війни в Україні, неодноразово говорив, що всіма силами намагається домогтися, щоб винні понесли відповідальність. Однак, вочевидь, поки не робить достатньо потрібних кроків для цього.