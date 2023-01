Хто і чому хоче нав'язати Україні ідею невигідного "перемир'я"

Ключове рішення має ухвалити "колективний Байден". Усередині нього впродовж усієї гарячої стадії війни змагаються дві школи: прихильники перемоги України та "непоражені".

"Непоражені" аж донедавна прагнули нав'язати Україні різні варіанти "перемир'я", що дозволяють Росії закріпити у ролі "спірних" території, які були захоплені на першому етапі агресії. Останньою такою невдалою спробою став візит лідера "непораженців" Саллівана до Києва 5 листопада.

У військово-технічній сфері вони постійно намагаються обмежити номенклатуру озброєнь, яке надають Україні, щоб "не провокувати Путіна", здатного, мовляв, піти на подальшу ескалацію конфлікту.

Суб'єктність України, яка різко зросла, а також усвідомлення Заходом тієї історичної місії, яку виконує Україна, що сьогодні бореться й одна розплачується кров'ю за безпеку всього добробуту Заходу, обвалили позиції "непораженців".

Як справедливо зауважив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді: "Україна стала однією з лідерів вільного світу. Ми допомогли Заходу знайти себе та відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться Росії".

Офіційні вимоги лідерів G7, які закріплені у двох спільних заявах по Україні:

беззаперечна Перемога України;

повне відновлення її територіальної цілісності;

гарантії безпеки України у післявоєнний період;

репарації, накладені на агресора;

притягнення до відповідальності російських військових злочинців, зокрема й Владіміра Путіна.

Прихильники Росії вступили в останню лінію оборони

У цих умовах "непоражені" відступили на свою останню лінію оборони. Так, Перемога України, але виведення російських військ має бути поетапним, керованим, узгодженим. Тому "не слід" передавати Україні набір озброєнь, про яке просив генерал Валерій Залужний.

Адже воно дозволить їй здобути швидку та нищівну Перемогу. Така Перемога призведе не тільки до відставки Путіна, а й до обвалу всієї системи російської влади, а в перспективі до – класичної російської smyta на величезній території 11 часових поясів.

Ось вам в оригіналі, англійською мовою, зразок страшилок, що лунають сьогодні у ситуаційній кімнаті Білого Дому:

"The dissolution of Russia could turn its territory encompassing 11 time zones into a contested vacuum. Its competing societies might decide to settle their disputes by violence. Other countries might seek to expand their claims by force. All these dangers would be compounded by the presence of thousands of nuclear weapons".

А ось різка і темпераментна відповідь на таку аргументацію співголови українсько-американської групи щодо санкцій МсFaul:

"I am not worried about offramps for Putin. I am not worried about a hardline coup in Russia. I am not worried about chaos inside Russia. I am not worried about the disintegration of the Russian Federation. I am worried about the continued Russian occupation of Ukraine".

Саме Путін найбільше шкодить риториці "непораженців"

Аргументи "непораженців" підриваються щодня самим "нелюдом з підпілля бункера". Він транслює світові всі виразки, пороки, комплекси, образи, фрустрації, що накопичилися за 70 років його нікчемного життя. Сотнями дронів та ракет, що летять на українські міста.

З цією приблатненою-достоєвщинкою у світовому масштабі треба закінчувати негайно. Слід нейтралізувати або найсерійнішого маніяка, або підлеглу йому військову машину, яку професійно недогледіли психіатри.

"Непораженці" своїми бля*ськими заклопотаностями про можливі майбутні проблеми "нещасної Росії" виривають з рук генерала Залужного ту зброю, яка дозволить йому сьогодні зупинити геноцид українського народу, який чинять російські злочинці.

P.S. У дискусію всередині адміністрації США не вперше за останні місяці активно втрутився наш великий британський союзник (Бен Воллес – 24 канал). Що тільки зміцнює мою впевненість в остаточній поразці "непораженців".