Кто и почему хочет навязать Украине идею невыгодного "перемирия"

Ключевое решение должно принять "коллективный Байден". Внутри него на протяжении всей горячей стадии войны соперничают две школы: сторонники победы Украины и "непораженцы".

Читайте также Подарок на Новый год: кто сдал россиян в Макеевке ВСУ

"Непораженцы" вплоть до недавнего времени стремились навязать Украине различные варианты "перемирия", позволяющие России закрепить в качестве "спорных" территории, которые были захвачены на первом этапе агрессии. Последней такой провалившейся попыткой стал визит лидера "непораженцев" Салливана в Киев 5 ноября.

В военно-технической сфере они постоянно пытаются ограничить номенклатуру предоставляемых Украине вооружений, чтобы "не провоцировать Путина", способного, дескать, пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.

Резко возросшая субъектность Украины, а также осознание Западом той исторической миссии, которую выполняет Украина, которая сегодня борется и одна расплачивается кровью за безопасность всего благосостояния Запада, обрушили позиции "непораженцев".

Как справедливо заметил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде: "Украина стала одним из лидеров свободного мира. Мы помогли Западу найти себя и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России".

Официальные требования лидеров G7, которые закреплены в двух совместных заявлениях по Украине:

безоговорочная Победа Украины;

полное восстановление ее территориальной целостности;

гарантии безопасности Украины в послевоенный период;

репарации, наложенные на агрессора;

привлечение к ответственности российских военных преступников, включая Владимира Путина.

Интересно Мы создали первую в истории тактику "как навалять врагу, не прекращая баталии в фейсбуке"

Сторонники России вступили в последнюю линию обороны

В этих условиях "непораженцы" отступили на свою последнюю линию обороны. Да, Победа Украины, но вывод российских войск должен быть поэтапным, управляемым, согласованным. Поэтому не следует передавать Украине набор вооружений, о котором просил генерал Валерий Залужный.

Ведь оно позволит ей одержать быструю и сокрушительную Победу. Такая Победа приведет не только к отставке Путина, но и к обвалу всей системы российской власти, а в перспективе – классической российской smyta на огромной территории 11 часовых поясов.

Вот вам в оригинале, на английском языке, образец подобных страшилок, звучащих сегодня в ситуационной комнате Белого Дома:

"The dissolution of Russia could turn its territory encompassing 11 time zones into a contested vacuum. Its competing societies might decide to settle their disputes by violence. Other countries might seek to expand their claims by force. All these dangers would be compounded by the presence of thousands of nuclear weapons".

А вот резкий и темпераментный ответ на такую аргументацию сопредседателя украинско-американской группы по санкциям МсFaul:

"I am not worried about offramps for Putin. I am not worried about a hardline coup in Russia. I am not worried about chaos inside Russia. I am not worried about the disintegration of the Russian Federation. I am worried about the continued Russian occupation of Ukraine.

Именно Путин больше всего вредит риторике "непораженцев"

Доводы "непораженцев" подрываются ежедневно самим "нечеловеком из подполья бункера". Он транслирует миру все язвы, пороки, комплексы, обиды, фрустрации, накопившиеся за 70 лет его никчемной жизни. Сотнями дронов и ракет, летящих на украинские города.

Рекомендуем Ждать осталось недолго: когда в России будут новые 100 тысяч "черных пакетов"

С этой приблатненной достоевщинкой в мировом масштабе надо заканчивать немедленно. Следует нейтрализовать либо самого серийного маньяка, либо подчиненную ему военную машину, которую профессионально недосмотрели психиатры.

"Непораженные" своими бляд*кими озабоченностями о возможных будущих проблемах "несчастной России" вырывают из рук генерала Залужного то оружие, которое позволит ему сегодня остановить творимый российские преступники геноцид украинского народа.

P.S. В дискуссию внутри администрации США не первый раз за последние месяцы активно вмешался наш крупный британский союзник (Бен Уоллес – 24 Канал). Что только укрепляет мою уверенность в окончательном поражении "непораженцев".