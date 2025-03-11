Как Трамп и Путин ошибаются в отношении украинцев

Я до сих пор убеждена, что сегодняшние лидеры обоих государств не понимают ни Украины, ни украинского общества. Об этом заявила Ольга Айвазовская, информирует 24 Канал.

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Если относительно стратегического врага – это хорошо для Украины. Россияне всегда недооценивали наше общество. Они были уверены, что их будут приветствовать с цветами в 2022 году, потому что они же вложили столько средств в политический ландшафт, но не сложилось. Они были уверены, что на Майдане – люди за американские деньги, а все протесты где угодно – то не голос людей вообще, а только пропагандистская картинка "режима". Поэтому их марш колоннами была не глупость, а самообман и завышенные показатели успешности их лоялистов и агентов здесь.

Зато новая администрация в США действует, не принимая, что в стране не работает логика корпоративного управления. Если CEO другой компании вам не нравится, то на его смену имеет право только один владелец – народ/избиратель, а не тот, кто хочет поглотить компанию со всеми ее активами.

Уважение к избирателю и выбору – должно быть логичной позицией для Дональда Трампа, который верит, что в 2020 году у него украли президентство. Ситуация доходит до абсурда, когда иностранные медиа ежедневно публикуют новые и новые "инсайты" уже не о выборах во время войны, а о замене руководства, чтобы продолжать диалог. Ну, друзья, тогда вы ошибаетесь и дарите Владимиру Зеленскому второй срок, если и дальше так будете продолжать.

Мое же убеждение заключается в том, что чем больше стороны, которые не готовы действовать, или учитывать наши интересы ошибаются относительно нас, тем лучше для нас.

Борьба за честные выборы

В теме же поствыборной электоральной борьбы я бы сфокусировалась на борьбе за защиту честных и свободных выборов, когда они станут возможными. И такая странность, что организация, которая инициирует заявления и коммуникации против выборов, сейчас постоянно настаивает на подготовке к ним. Потому что мы уже не успеваем, ведь год – два – три и их придется проводить в условиях, когда международное право сломано, стандарты – второстепенные по сравнению с чьими-то интересами, а вмешательство россиян будет реализовываться по худшему сценарию.

Не говорить, что мы и наша электоральная демократия в опасности – загораживать себя мечтами о "черных лебедях", которые стаями налетят на врагов и помогут нам выстоять. Это не взрослая позиция. Мы выстояли в противовес всем недобрым поступкам, которые совершаются и будут совершаться против нас.

Не готовиться во время войны к борьбе за честные и свободные выборы – то как знать, что через некоторое время вам бежать марафон (42 километра), а у вас вместо качественной обуви – банные шлепанцы, на улице, возможно, будет зима, а ваше тело не тренировалось уже 5 лет и обросло лишним весом и имеет невероятно низкий тонус.

Я не знаю, как еще объяснить, что можно быть против выборов во время войны и готовиться их защищать после ее завершения. Если правила когда-то работали на нашей стороне, то сегодня они становятся все более призрачными на фоне агрессивной политики. Это нам придется быть взрослыми и защищать то, что является только нашим. Наш выбор.